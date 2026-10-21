核能“充电宝”来了：微型反应堆产业平台成立，我国微堆迈入商业化阶段

IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻报道，10 月 20 日，四川能源核产业有限公司正式揭牌，核心业务就是聚焦先进微型核反应堆的技术研发与产业化，标志着我国微堆技术正式从实验室走向工程化应用的新阶段。

IT之家从报道中获悉，微型核反应堆是一种电功率不超过 10 兆瓦的先进核能装置。与传统核电站不同，它并非简单地将大型反应堆缩小，而是一种从设计之初就追求固有安全、极致小巧的全新核能装置。

中国核动力研究设计院副总工程师崔怀明介绍，微堆堆芯大小与家用冰箱相近，两三个集装箱就能装入整个发电系统，无论是地上的卡车、天上的飞机，还是海里的轮船，都能运输。

中国核动力研究设计院在全球首次提出了铀氢锆燃料铅铋冷却微堆技术路线，它是一种使用铀氢锆核燃料并采用液态铅铋合金作为冷却剂的微型核反应堆。

在海岛、偏远矿区、远海平台等场景，无论是架设输电线路还是柴油供电，都面临成本高、运输难等痛点。微堆正好可以解决这些难题，它可移动部署，通过公路或船舶运到现场，快速接入，提供长达数年的稳定电力；也可以充当基荷能源，与风光形成“核 — 风 — 光”多能互补；热电联供还可实现能量梯级利用，余热用于海水淡化、工业供汽、海底牧场养殖等，极大提升综合能源利用率。

中国核动力研究设计院四所副所长孙超认为，微堆的核心安全优势来自“固有安全燃料 + 固有安全堆型”的双重叠加，它采用的铀氢锆燃料，自带“刹车”功能，一旦温度升高，核反应会自动减弱，甚至停止反应，从根本上防止反应失控。由于固有安全性高，微堆无需配套安全壳设施、无需设置场外应急体系，将工程整体建设周期压缩至 30 个月以内。