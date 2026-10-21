微软放宽 OneDrive 同步限制：单账户最多可同步 100 万个文件

IT之家 10 月 21 日消息，在昨日（10 月 20 日）举办的 OneDrive 与 Copilot 主题活动中，微软宣布提高 OneDrive 的同步上限，从此前的 30 万个提高到最多 100 万个项目，增幅 233.33%。

微软将 OneDrive 的同步上限提升至最多 100 万个项目，大幅放宽了此前对可同步文件与文件夹数量的限制。对于管理海量文档的企业、学校和机构而言，新上限有望减少拆分文件库或迁移存储位置的需求。

不过 30 万项仍是微软建议的较佳性能阈值，超过后可能出现同步变慢等性能问题。

除同步容量外，微软还针对长期困扰用户的“文件路径过长”问题作出改进。管理员现在可自定义 OneDrive 文件夹名称，从而缩短整体路径长度。

在文件管理体验方面，OneDrive 新增了专门的“快捷方式”文件夹。用户可集中收纳快捷方式，避免它们与真实文件夹混杂在“我的文件”根目录中。

为了帮助 IT 管理员更高效地监控、排查和自动化管理企业内 OneDrive 同步部署，微软还推出了 OneDrive Sync Client 命令行界面（CLI），该工具目前以 odsync 命令在预览版中亮相，正式发布时间尚未公布。

管理员过去虽然能看到哪些设备运行正常或不符合合规要求，但要进一步定位同步故障，往往仍需逐台设备手动检查。新 CLI 希望“命令化”这一过程，管理员可通过终端获取实时状态，并将常见检查与修复流程写成脚本，批量执行，从而减少重复劳动。IT之家附上相关截图如下：

从微软展示的功能看，OneDrive Sync CLI 可查询设备上已配置的 OneDrive 账户、客户端与 CLI 版本、文件夹备份设置、已应用的策略，以及客户端、账户和文件夹备份的整体状态。它还支持同时处理多个已配置账户，并可针对特定账户缩小查询范围。