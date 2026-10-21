联合国最新报告：1.5℃ 控温目标已难守住，本世纪末全球升温将达 2.8℃

IT之家 10 月 21 日消息，联合国表示，全球现已无法将升温控制在较工业化前水平上升 1.5℃ 以内；按照当前排放趋势，本世纪末全球升温将达到 2.8℃。

尽管科学家不断发出愈发紧迫的警示，阐述升温突破 1.5℃ 所带来的各类风险，但全球排放量至今仍未下降，世界各国政府所采取的脱碳行动远远不足。

联合国在最新的《排放差距报告》中指出，如今想要实现 1.5℃ 目标，唯一途径是短期内突破该阈值，然后依靠直接空气捕获等技术在本世纪下半叶大规模实施全球降温。

这一“最低幅度超调”情景下，全球气温上升峰值将达到 1.7℃ 至 1.8℃，有 50% 概率在 2100 年回落至 1.5℃。要达成该情景，全球需要以 2025 年排放水平为基准，在 2030 年前减排 18%，2035 年前减排 45%，2040 年前减排 69%。而按照目前各国气候承诺，2030 年仅能减排 5%–8%，2035 年仅减排 11%–15%。

考虑到所需的快速减排节奏，以及 2050 年后为降低全球气温而需要的巨量人工与自然固碳降温手段，许多科学家高度怀疑这种最低幅度超调方案在政治与技术层面具备可行性。

英国东安格利亚大学荣誉教授、政府间气候变化专门委员会前主席鲍勃 · 沃森（Bob Watson）称：“我们并不确定能否实现先超调再回落。我们不知道这些技术到底能不能落地。所以当人们假定可以达成 1.5℃ 或 2℃ 目标，并且这个假设建立在先突破再回落的基础上时，我认为这是不切实际的幻想。”

IT之家注意到，去年的《排放差距报告》就已经警告，突破 1.5℃ 已不可避免。今年的分析提出全新的“超调路径”，让 1.5℃ 这一众多国家的政治标杆目标勉强维持一线希望。报告呼吁各国聚焦于这条“最低幅度”的 1.5℃ 路径。

联合国秘书长安东尼奥 · 古特雷斯（António Guterres）在声明中表示：“超调不等于放弃。我们依然可以尽可能压低升温幅度、缩短超调时间，并在本世纪末将气温拉回 1.5℃ 以内。”

但这份联合国新报告清晰表明，即便是这条“有限超调”路径，全球距离达标依然差距巨大。在现行各国政策情景下，本世纪末升温将达到 2.8℃；如果各国兑现全部气候承诺，升温可降至 2.1℃。该结果比去年预测的 1.9℃ 更为严峻，主要诱因是美国退出联合国气候进程。