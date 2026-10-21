美国罗曼太空望远镜“视力”超常发挥，成像精度提升近 30%

IT之家 10 月 21 日消息，美国宇航局（NASA）于 10 月 14 日发布博文，宣布“罗曼太空望远镜”（Nancy Grace Roman Space Telescope）在轨测试表现优于预期，其主相机“宽视场仪器”（Wide Field Instrument）的光学性能比原定指标高出近 30%，未来对宇宙的大范围巡天观测有望获得更锐利的图像。

IT之家注：“罗曼太空望远镜”以美国宇航局首位女性高管南希 · 格雷斯 · 罗曼（她被誉为“哈勃太空望远镜之母”）命名，于 2026 年 8 月 30 日由 SpaceX“猎鹰重型”火箭发射，核心目标是快速扫描大片天空，研究暗能量、暗物质和系外行星。

图源：美国宇航局

按照原定设计要求，“宽视场仪器”的光学误差应控制在约 90 纳米均方根（RMS）以内，这一尺度约为人类头发直径的千分之一。而工程师通过一系列精密校准，调整望远镜副镜的位置，只挪动了一根头发丝的十六分之一，实际测得的误差仅为 63 纳米 RMS，显著优于要求。

美国宇航局表示，这一结果验证了地面测试和光学模型的可靠性，也意味着罗曼望远镜未来拍摄的大量宇宙巡天图像将比预期更加清晰。更锐利的成像有助于科学家更准确地测量遥远星系的形状、位置和亮度，从而研究暗物质、暗能量以及宇宙演化等重大问题。