号称“全球首次”，奔驰完成两辆行驶中量产车高速侧面碰撞测试

IT之家 10 月 21 日消息，梅赛德斯-奔驰让两辆 CLA 以 56km/h 的速度迎面交错相撞，全程没有刹车。奔驰称，这是全球首次公开进行的两辆行驶中量产车高速侧面碰撞测试。

测试中，一辆混动版 CLA 五门猎装车撞向纯电 CLA 的驾驶员一侧，模拟十字路口发生的丁字形碰撞事故。两辆车各重约 2 吨，车内共放置 8 个碰撞测试假人，以评估撞击对乘员造成的影响。

测试场景与真实的十字路口事故相似：两辆车都在行驶，其中一辆从垂直方向撞上另一辆的侧面，双方均未刹车。奔驰称，56km/h 的碰撞速度接近典型路口事故的速度上限。

奔驰称，碰撞后，两辆 CLA 的乘员舱均保持完整。侧面碰撞测试最基本的要求，就是确保车身受到撞击后，乘员舱不会严重变形，挤压车内人员。

奔驰集团负责研发与采购的 CTO 白韫泽指出，奔驰的目标是打造世界上最安全的汽车。此次测试充分体现了奔驰对汽车安全性的追求，也证明奔驰在设计车辆时充分考虑了真实事故中可能发生的碰撞情况。

奔驰车辆安全总监保罗 · 迪克则强调，奔驰长期以来都将真实事故的研究成果用于改进新车设计。他将这种做法称为“真实场景安全”，此次两辆 CLA 的碰撞测试展示了这一理念的实际效果。自 1969 年以来，奔驰为改进车辆安全设计还原分析了约 6000 起真实交通事故。

车内 8 个测试假人分别模拟 4 名成年人和 4 名儿童，通过不同体型和座位位置，测量撞击时承受的载荷差异。所有测量结果均低于奔驰评估乘员保护水平所采用的生物力学限值。

对于纯电 CLA，除了车身能否承受撞击，车底的高压电池也是测试重点。由于撞击直接作用于车身侧面，电池组所在区域也会受到冲击。奔驰称，碰撞后电池组保持完整，没有出现电芯破损的情况。

纯电 CLA 的高压系统还在碰撞发生时自动断电，降低乘员及救援人员触电的风险。电池组完好、高压系统自动断电，两项结果都是汽车制造商判断车辆能否在严重侧面碰撞中保障乘员生存的关键。

此次公开碰撞只是奔驰安全测试工作的一部分。IT之家从报道中获悉，每开发一款新车型，奔驰都会进行约 150 次实车碰撞测试和约 15000 次模拟测试，远超法规要求。