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一加 SUPERVOOC 67W 口袋充屏显移动电源 10000mAh 开售：1C+1A，229 元

2026/10/21 15:00:52 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 10 月 21 日消息，一加 SUPERVOOC 67W 口袋充超级闪充屏显移动电源 10000 今日开售，售价 229 元

这款充电宝为一加首款 TFT 全彩屏显移动电源，通过 2026 新国标全项安全认证，获得 3C 认证，符合航空运输标准，可带上飞机、火车。

TFT 全彩屏显介绍

这款产品支持 ColorOS 系统级互联生态，兼容机型可在手机端查看充电宝剩余电量、电池健康度、实时温度、电压、循环次数等详细信息。

ColorOS 互联展示

这款充电宝带线净重仅约 227g，搭载高性能钴酸锂电芯，能量密度约 717Wh/L，支持最高 3C 放电能力，实现最高 67W 超级闪充输出，兼容 45W PD 和 55W PPS 快充协议，同时支持 40W 自充。

多设备兼容展示

这款充电宝自带可拆卸挂绳数据线，附赠 8A 双 Type-C 口手提充电线，采用高密度编织材质，可快速拆卸装配，安装后可作为手提拎绳方便携带。

自带挂绳数据线介绍

IT之家附这款新品详细参数：

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关键词：一加移动电源

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