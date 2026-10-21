AMD 与英特尔罕见联手：x86 阵营抱团统一 AI 开发路径

IT之家 10 月 21 日消息，AMD 和英特尔昨日（10 月 20 日）共同宣布在 PyTorch 的 x86 CPU 优化方面展开合作：双方将把各自的优化工作整合进开源深度学习库 oneDNN，为开发者提供跨两家 CPU 的统一软件路径。

IT之家注：PyTorch 是一个开源的 Python 深度学习框架，主要用于构建、训练和部署神经网络。它以灵活、易调试和贴近 Python 的编程方式著称，广泛用于学术研究与商业 AI 应用。

根据公告内容，双方计划把各自的处理器优化工作集中到开源库 oneDNN 中，让其成为 PyTorch 内 x86 加速的默认开源库。AMD 将把其 ZenDNN 优化集成至 oneDNN，并加入统一加速基金会（UXL Foundation），担任指导委员会成员。

在 x86 生态咨询组的推动下，促成了双方的罕见合作，在 CPU 软件生态上“化竞争为协作”。若落地顺利，开发者、云服务商和企业用户都可能在 x86 服务器、工作站及 AI PC 上获得更一致的 PyTorch 性能体验。

除 oneDNN 外，AMD 与英特尔还在推进“AI 计算扩展”（AI Compute Extensions，ACE）。这是面向 x86 的下一代指令集架构，重点加速矩阵乘法（AI 模型训练与推理中的核心运算），相关能力未来计划通过 oneDNN 更新接入 PyTorch。

对于开发者而言，过去可能需要针对 AMD 或英特尔 CPU 分别适配、调优的 PyTorch 工作负载，未来有望通过同一个软件路径实现优化支持。两家公司称，这将降低 x86 AI 生态的碎片化，减少重复开发与维护成本，让构建、部署和跨平台迁移 AI 应用更顺畅。