首飞稳步推进：箭元科技元行者一号一、二级发动机与伺服机构联合摇摆热试车完成

IT之家 10 月 21 日消息，箭元科技今日宣布，近日，元行者一号一、二级发动机与伺服机构联合摇摆热试车相继完成，并交付总装。

试验结果表明，发动机工作正常，伺服机构按预定指令完成全部摇摆动作，各项实测参数满足设计指标。试车验证了真实点火环境下发动机与伺服机构的协调性、匹配性和可靠性，以及一级发动机连续变推的准确性，为元行者一号首飞入轨和回收打下坚实基础。

据介绍，火箭飞行过程中，伺服机构通过驱动发动机摇摆改变推力方向，从而控制火箭姿态和飞行轨迹。发动机点火后，推力、振动和热环境同时存在，伺服机构能否在这种状态下精准驱动发动机摇摆，直接影响火箭能否稳定飞行、精准入轨、安全回收。单独的分系统试验无法充分验证，因此需要通过真实点火热试车开展联合验证。

正式热试车前，一、二级发动机均先后完成干态和湿态冷摆测试，确认系统无干涉，考核了常温和低温环境下的摇摆适应性，全部合格后发动机点火进行热试车。试车验证了多种典型摇摆工况，伺服机构驱动发动机按程序完成阶梯波、摆圆、扫频、三角波、阶跃等测试，覆盖了火箭飞行与回收过程中姿态控制的代表性需求，试验中伺服机构动作精准、各项性能满足使用要求。

此外，元行者一号火箭一级回收过程中需要深度调节发动机推力。一级发动机与伺服机构联合摇摆热试车中专门验证发动机变推力特性，试验中发动机连续变推过程平稳，推力精准，满足使用要求。

IT之家注：元行者一号验证型火箭为全尺寸薄壁不锈钢火箭，直径 4.2 米，总高度约 26.8 米，起飞质量约 57 吨，试验飞行时长 125 秒，飞行高度约 2.5 公里。去年 5 月，箭元科技“元行者一号”验证型火箭在东方航天港进行了首次飞行回收试验，试验取得圆满成功。

目前，元行者一号首飞箭各系统正按计划开展验证和联调联试工作，该箭预计 2026 年底首飞。

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