2025 年我国二手纯电汽车拍卖均价超越燃油车，差距达 1.26 万元

IT之家 10 月 21 日消息，据界面新闻今日报道，中国拍卖行业协会近日发布了《机动车拍卖市场发展情况暨 2025 年中国机动车拍卖市场统计年报》（以下简称《年报》）。

《年报》显示，2025 年全国机动车拍卖成交 132.21 万辆、成交额 536.60 亿元，同比分别增长 7.04% 和 8.71%，市场规模连续八年创历史新高。全年委托量 311.51 万辆，同比增长 18.06%，车源供给持续放量。

数据显示，纯电动、混动机动车拍卖份额双升，新能源车成交额占比已近 20%。

具体来看，2025 年我国纯电动车占机动车拍卖成交量的 9.79%，较上年提升 2.91 个百分点；插电式混合动力车占 4.71%，提升 1.63 个百分点。其中，纯电动车成交额占比达到 12.36%，较上年提升 4.37 个百分点。

而从成交价格来看，纯电动汽车要远远高于燃油车。数据显示，纯电动车拍卖均价为 5.13 万元，而燃油车为 3.87 万元，二者差距达 1.26 万元。

另据中国汽车工业协会等机构发布的《2025 中国汽车后市场年度发展报告》，2025 年，中国二手车市场累计交易量达到 2010.8 万辆，首次突破 2000 万辆大关，同比增长 2.52%；累计交易金额约 1.35 万亿元。

其中，2025 年新能源二手车交易量为 160 万辆，同比增长约 42%。新能源二手车在整体二手车市场中占比提升至 8.0%，较 2024 年提高 2.2 个百分点，成为二手车市场增长最快的细分板块。

IT之家查询获悉，中国汽车流通协会发布的数据显示，今年前七个月，二手车累计交易量 1127.48 万辆，同比增长 0.39%，与同期相比增加了 4.38 万辆。

中国汽车流通协会副会长罗磊表示：二手车和新车的比值上半年达到了 97.9%，基本上 1:1 了。新能源二手车市场继续快速增长，根据协会统计的数据，今年上半年新能源二手车的交易量达到了 83.9 万辆，同比增长 22%，新能源二手车占整体二手车交易量达到了 8.6%。

针对市场关注的保值率问题，报告显示 2026 年上半年燃油车三年平均保值率为 46.07%，新能源车三年平均保值率为 44.8%，两者差距微小。罗磊表示，曾困扰消费者的新能源二手车贬值快、保值率低的行业痛点，如今已经得到明显改善，市场接纳度大幅提升。

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