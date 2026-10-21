比亚迪李慧：腾势 N7 适配 DiLink 7.0 系统正在开发，预计 2027 年 Q1 季度推送

IT之家 10 月 21 日消息，比亚迪腾势汽车总经理李慧今日发文表示，腾势 N7 适配 DiLink 7.0 系统正在开发，预计 2027 年 Q1 季度推送。

IT之家附李慧原文如下：

腾势始终坚持以客户为中心，再次感恩大家的支持和认可！谢谢！

关于 N7 适配 DiLink 7.0 系统，目前正在紧锣密鼓开发， 预计 2027 年 Q1 季度推送 ，具体批次和时间会随进度在官方平台公布。

延伸阅读

腾势 N7 于 2023 年 7 月首次推出，2024 年 4 月和 2025 年 2 月，腾势汽车分别推出了年度改款车型。目前在售的 2025 款腾势 N7 共有 3 款配置车型，官方指导价为 25.98 万至 28.98 万元。

动力系统方面，2025 款腾势 N7 采用了全域 800 伏碳化硅高压平台，提供单电机后驱和双电机四驱两种动力选择。后驱车型最大功率 230 千瓦，峰值扭矩 360 牛・米；四驱车型综合功率 390 千瓦，综合扭矩 670 牛・米。全系标配容量为 91.3 千瓦时的磷酸铁锂电池组，CLTC 工况续航里程最高可达 702 公里，并支持最高 230 千瓦双枪快充。

关于 DiLink 系统的迭代，比亚迪全新 DiLink 6.0 于 2025 年 9 月随 2026 款腾势 N9 首搭，完善了功能交互，新增自动分屏、全新车内灯光、全新主题设置以及抬头显示（HUD）设置界面等功能，其后逐步向旗下其他车型推送。此次腾势 N7 将适配的 DiLink 7.0 为更新一代的车机系统。