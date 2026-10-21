iPhone 18 Pro 换新立减 1400 元实付 8599 元 12 期免息，京东补贴再加码

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作者： 一乖

【各地补贴金额需以实际下单为准】

京东 11.11 现已开启，iPhone 18 Pro / Max 直降 300 元，可享 12 期免息。

下单时选择以旧换新，可参加国补：

以江苏为例：非数码类估值 ≥ 20 元 即可享国补 10%，单笔补贴上限 1000 元，仅需 8729 元 / 9699 元起 。

以山东等大多数地区为例：旧品估值≥ 20 元国补 500 元；旧品估值≥1000 元，京东再加补 600 元，合计补贴 1100 元，叠加立减合计直降 1400 元，仅需 8599 元/ 9599 元起即可入手。

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

20 元旧物补贴：下单时选择“以旧换新” → 焕新小电 / 鼠标等 → 例如选个“德尔玛吸尘器”估值 20 元 → 选择“送新品，单独回收旧品”即可。

1000 元数码补贴：下单时选择自用的手机数码即可。

叠加以旧换新优惠后，iPhone 18 Pro Max 仅需 9599 元起：

叠加以旧换新优惠后，iPhone 18 Pro 仅需 8599 元起：

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