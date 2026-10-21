小鹏汽车 CEO 何小鹏：自动驾驶下半场将出现三个重大变化，以及三个核心指标

IT之家 10 月 21 日消息，据科创板日报报道，在今日举办的 2026 世界智能网联汽车大会上，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏表示，自动驾驶下半场将出现三个重大变化：

一是软件形态从原来的软件转向 AI 模型与数据；硬件形态从局部硬件转向覆盖芯片、底盘、座舱、自驾到整车的全能力硬件耦合。

二是法规与场景重心发生变化。“原来是中国和部分国家制定辅助驾驶交通法规， 未来全球将推动 L2、L3、L4 相关法规，并进一步探索 L4、L5 在哪些场景落地 ”。

三是自动驾驶下半场将出现上半场没有的三个核心指标，即：安全碰撞里程、用户全场景覆盖率、用户愿意付费的比例。“这三个能力合在一起，将形成数字上的指标，指引下半场不仅实现更好的体验、更好的安全，也带来更好的收益”。

综合IT之家此前报道，何小鹏今年 8 月曾表示，搭载第二代 VLA 的前装量产 Robotaxi 已在广州完成超 2,000 次内测订单，跑通载人示范运营的全流程。公司已完成云端接管的平台开发，目标在明年实现无安全员的载客运营。

今年 1 月，小鹏集团取得广州智能网联汽车道路测试许可，正式进入常态化 L4 公开道路测试。3 月，小鹏集团成立 Robotaxi 业务部，统筹产品定义、研发测试与运营全链路工作，加速商业落地进程。

为了加速物理 AI 技术的商业化，小鹏组建集团级的 BD（商务拓展，Business Development）团队，正与海外和国内的合作伙伴积极洽谈，让图灵 AI 芯片、第二代 VLA 模型、Robotaxi 和人形机器人技术更快走向全球市场。