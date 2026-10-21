IDC 首份汽车 AI 座舱市场跟踪报告发布，2026 上半年火山引擎份额第一、阿里第二

IT之家 10 月 21 日消息，随着大语言模型、多模态交互及端云协同架构不断成熟，智能语音、AI 助手、导航问答、内容生成和个性化推荐等 AI 原生应用正加速上车。

国际数据公司（IDC）今日在《中国汽车云市场跟踪》报告中，首次将 AI 座舱解决方案作为独立附加（Add-on）市场开展系统跟踪，并从市场规模、竞争格局、技术路线和商业模式等维度发布首期研究成果。

IDC 定义的 AI 座舱解决方案市场涵盖四个层面：

AI 开发平台 / 软件（模型开发、Agent 编排、部署管理等）

模型服务 MaaS（大语言模型、多模态模型及语音模型的云端、车端与端云协同调用）

AI 应用（智能语音、AI 助手、导航问答、内容生成等）

AI 运营服务（模型更新、知识库管理、运营监控与持续优化）

报告数据显示，2026 年上半年，中国 AI 座舱解决方案市场规模达到 7.1 亿元人民币。这一规模表明，AI 座舱已进入规模起量阶段，市场需求与商业化进程同步提速，市场正由早期探索转向规模化量产与持续运营。

IDC 预计，2026 年全年中国 AI 座舱解决方案市场规模将达到 16.6 亿元人民币，到 2030 年有望进一步增长至 47.1 亿元人民币，年复合增长率接近 30%。

IT之家从报告获悉，从竞争格局来看，市场头部聚集效应显著：2026 上半年，火山引擎以 45% 的市场份额位列第一，阿里巴巴份额位居第二。

从优势来源看，头部厂商的领先主要建立在量产车型覆盖规模与头部客户项目经验之上，属于现阶段的市场身位，格局远未固化。第二梯队中：

百度 依托座舱业务存量与地图等既有能力保持市场参与；

科大讯飞 依托座舱域软硬件方案与既有客户基础，稳步推进 AI 能力升级；

阶跃星辰等模型创业公司也通过与车企及产业链伙伴的深度绑定切入市场，部分技术已实现上车。

整体而言，市场格局仍处于动态演化阶段，量产项目经验、生态协同能力与 C 端品牌认知正在成为厂商竞争的关键筹码。

从商业模式来看，当前 AI 座舱市场的计费方式呈现多元化特征：

面向功能套件组合的 License 授权仍是主流模式，车企因选型范围不同，定价差异较为明显；

针对自研能力较强、仅需基础模型能力的客户，按 Token 或调用量计费的公有云模式成为重要补充；

端侧部署则普遍采用一次性激活计费并辅以年度技术支持与模型迭代维护费。

值得注意的是，车企对 AI 投入产出比的关注度显著提升，定价谈判愈发围绕实际使用效果与价值密度展开，深度赋能项目与基础功能授权之间的价值差异正在拉大。

与此同时，部分厂商开始以标杆项目为抓手，探索从车企买单向 C 端用户订阅付费过渡的路径，为市场打开新的收入想象空间。

从技术演进来看，端云协同已成为行业共识：端侧模型承担高频简单指令的快速响应，云端大模型处理复杂推理与多模态交互，在体验、时延与成本之间取得平衡。

从交互范式来看，AI 座舱正在经历从“被动应答”向“主动服务”的关键跃迁。上一代座舱语音助手普遍采用“意图分域 + 多 Agent 协同”的回合制架构，交互割裂、使用频次受限；2026 年以来，多家头部厂商相继发布基于 Agentic AI（代理式人工智能）架构的新一代座舱方案，技术路线的共同点在于以统一的 AI 中枢联动车控、导航、智驾等功能域，推动座舱交互从回合制问答向任务驱动的自主执行演进。

从厂商公开披露的信息看，头部厂商的大模型车型搭载量已达到数百万辆量级，日均座舱交互达到数千万次量级；尽管各家统计口径不尽相同，但座舱 AI 从低频的“尝鲜配置”逐步转变为用户高频使用的日常服务，已成为可观察的行业趋势。