极氪 9X 旗舰 SUV 上市一周年累计交付突破 8.5 万台，单车成交均价超 53 万元

IT之家 10 月 21 日消息，极氪 Zeekr 官方微博今日宣布，旗下 9 系旗舰 SUV —— 极氪 9X 上市一周年累计交付突破 8.5 万台，单车成交均价超 53 万元，号称“成就销量、口碑、保值率三冠加冕”。
据IT之家此前报道，极氪 9X 于 2025 年 9 月上市，售价 46.59 万元起：
Max 版 46.59 万元：55 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 300km，零百加速仅需 3.9 秒，全车六把超柔 NAPPA 真皮座椅、二排双零重力座椅、全栈 900V 混动高压架构、闭式双腔双阀空悬、高性能双电机四驱系统、双 8295 智舱计算平台。
Ultra 版 48.59 万元：在 Max 版基础上可选装 70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 380km，标配座椅舒适升级套装、双百万像素智能投影大灯、智能电动感应门。
Hyper 版 55.99 万元：70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 355km，1030kW 电机峰值功率，零百加速仅需 3.1 秒，中国品牌首个 48 伏主动稳定杆，全球混动领域第一套三电机兆瓦电驱，面向 L3 级的千里浩瀚 H9 辅助驾驶硬件。
曜黑版 59.99 万元：专属曜夜鎏金内饰、曜黑套装，70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 355km，1030kW 电机峰值功率，零百加速仅需 3.1 秒。