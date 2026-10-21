首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

极氪 9X 旗舰 SUV 上市一周年累计交付突破 8.5 万台，单车成交均价超 53 万元

2026/10/21 17:09:21 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 21 日消息，极氪 Zeekr 官方微博今日宣布，旗下 9 系旗舰 SUV —— 极氪 9X 上市一周年累计交付突破 8.5 万台，单车成交均价超 53 万元，号称“成就销量、口碑、保值率三冠加冕”。

据IT之家此前报道，极氪 9X 于 2025 年 9 月上市，售价 46.59 万元起：

  • Max 版 46.59 万元：55 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 300km，零百加速仅需 3.9 秒，全车六把超柔 NAPPA 真皮座椅、二排双零重力座椅、全栈 900V 混动高压架构、闭式双腔双阀空悬、高性能双电机四驱系统、双 8295 智舱计算平台。

  • Ultra 版 48.59 万元：在 Max 版基础上可选装 70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 380km，标配座椅舒适升级套装、双百万像素智能投影大灯、智能电动感应门。

  • Hyper 版 55.99 万元：70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 355km，1030kW 电机峰值功率，零百加速仅需 3.1 秒，中国品牌首个 48 伏主动稳定杆，全球混动领域第一套三电机兆瓦电驱，面向 L3 级的千里浩瀚 H9 辅助驾驶硬件。

  • 曜黑版 59.99 万元：专属曜夜鎏金内饰、曜黑套装，70 度 6C 混动电池，CLTC 纯电续航 355km，1030kW 电机峰值功率，零百加速仅需 3.1 秒。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：极氪 9X极氪交付量SUV

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知