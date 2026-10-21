“十五五”时期将实现我国地震监测能力达到 1.0—2.5 级

IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻今日报道，为进一步提升地震监测预报预警能力，我国将完善立体化监测网络。

在重点地区 建设形变、流体、电磁 等地球物理密集观测台网；

在京津冀等地区 建设深井观测站 ，获取更高精度、更高时空分辨率的科学数据， 提升地震前兆信息捕捉能力 ；

在沿海海域 建设海洋地震观测站；

在西南、西北等地区加密布设地震监测站，拓展海域和西部地区的地震监测能力及范围。

融合各类专用地震站网，并将其纳入全国站网体系，实现我国地震监测能力达到 1.0—2.5 级。

IT之家注：在防震减灾工作中，地震监测能力是一个核心指标，它衡量的是一个地区的地震台网能够准确记录到的最小地震。监测能力级别数值越小，监测能力越强。

地震按震级大小的划分大致如下：

弱震： 震级小于 3 级。如果震源不是很浅，这种地震人们一般不易觉察。

有感地震： 震级大于或等于 3 级、小于或等于 4.5 级。这种地震人们能够感觉到，但一般不会造成破坏。

中强震： 震级大于 4.5 级、小于 6 级，属于可造成损坏或破坏的地震，但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。

强震：震级大于或等于 6 级，是能造成严重破坏的地震。其中震级大于或等于 8 级的又称为巨大地震。

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