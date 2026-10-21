靳玉志称自动驾驶对安全的要求会变得更高，重申华为引望电子螺丝钉定位

IT之家 10 月 21 日消息，2026 世界智能网联汽车大会于 2026 年 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄举办。

据新浪汽车报道，在大会巅峰对话环节上，业内多位嘉宾共话全球自动驾驶如何进入“下半场”，华为公司高级副总裁、引望公司 CEO 靳玉志谈到：

自动驾驶对安全的要求会变得更高。我们知道辅助驾驶 L2 级阶段的话，发生事故时责任主体还是在司机，但是到了 L3 级以上自动驾驶的时候，责任主体会转移到系统，转移到自动驾驶的系统，所以对安全的要求是变得更高。

此外，靳玉志还重申了华为引望的“电子螺丝钉”定位。他表示，引望从诞生之初，一直都是坚持做智能网联时代的新增的智能化部件的供应商，形象地说我们提供了一个电子螺丝钉的角色。

我们希望在全球能够做价值共创，因为自动驾驶要健康持续发展，不能仅仅是在中国，它一定是依赖于全球的车企伙伴，全球的协会标准，我们在政策法规、行业标准落地应用方面要进行共创价值共创。

IT之家注意到，靳玉志在接受媒体采访时曾多次强调，引望始终坚持“电子螺丝钉”的战略定位，不和整车造车产生冲突，帮助车企造好车、卖好车，使华为乾崑真正成为汽车行业智能化的公共平台。

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