高压电池缺陷致车辆存在起火风险：大众全球召回约 7.27 万辆电动汽车，涉及 ID.3/4/7 等车型

IT之家 10 月 21 日消息，因高压电池存在缺陷，大众汽车集团正在全球范围内召回约 7.27 万辆电动汽车。这已经是该公司今年以来至少第三次因电池问题发起大规模召回。

德国联邦汽车运输管理局（KBA）召回数据库 10 月 20 日更新的信息显示，此次召回分三批次进行，仅德国境内就涉及约 1 万辆。

受影响车型几乎覆盖了 MEB 平台纯电产品线的主力：大众 ID.3、ID.4、ID.7 和 ID.Buzz 涉及 2022 年至 2025 年生产的车辆，除此之外还包括西班牙子品牌旗下 2022 至 2024 年生产的 Cupra Born。

大众方面表示，内部质量检查发现，部分高压电池电芯不符合质量要求。目前，缺陷产生的根本原因尚未完全查明。在极少数情况下，相关电芯可能导致电池热负荷升高，严重时存在车辆起火风险。

作为临时安全措施，大众要求受影响车辆将充电上限限制在 80%，以降低电池热失控风险。车主将通过信函收到召回通知，随后需要前往授权经销商处检查高压电池。维修人员将根据检查结果判断是否需要更换电池电芯模块。大众还计划根据车辆生产周期、电池供应商和电芯批次，进一步明确受影响车辆的范围。

这并非大众今年首次因高压电池问题召回电动汽车。今年春季，大众集团已在全球范围内召回近 10 万辆存在潜在电池问题的电动汽车，其中包括大众和 Cupra 的多款车型。德国及欧洲相关召回记录显示，部分电池缺陷可能导致异常自放电、热负荷升高，极端情况下存在起火风险。

在美国市场，大众本月也宣布召回 22524 辆 2023 至 2026 款 ID.4 电动 SUV。根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的召回文件，特定充电模式与电池电量超过 80% 的情况相结合时，可能引发电池内部热传播，进而导致车辆起火。大众目前尚未确定最终维修方案，要求相关车主暂时将充电上限设为 80%。

此次美国召回涉及的电池电芯供应商为 SK Battery America。汽车媒体 Electrive 报道称，大众在 2024 年 1 月至 2026 年 8 月期间收到 22 起相关索赔或投诉。此前，今年 1 月，大众还在美国召回了约 4.4 万辆 ID.4，原因涉及 SK Battery America 生产的电芯电极错位问题。

IT之家提醒：目前欧洲此次涉及约 7.27 万辆汽车的召回与美国 ID.4 召回虽然都涉及高压电池安全问题，但大众尚未公开确认两者是否使用同一供应商的电芯，也未明确说明缺陷是否存在直接的技术关联。

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