奇瑞旗下墨甲机器人首款消费级家庭陪伴人形机器人“墨宝”发布：身高 0.9 米，22 个自由度支持行走与身体表达

IT之家 10 月 21 日消息，2026 墨甲机器人全球发布会今日在安徽芜湖举行。墨甲机器人总经理张贵兵表示，墨甲机器人全球销量已超过 3000 台，覆盖 100 多个应用场景；产品与服务已进入 60 多个国家和地区。

奇瑞集团旗下墨甲机器人正式发布其首款消费级家庭陪伴人形机器人墨宝，同步开启全球预订。墨宝身高 0.9 米，圆润曲线和柔性材料增强亲和感，22 个自由度支持行走与身体表达。

IT之家获悉，墨宝可为孩子提供识物问答、故事和英语互动，为长辈提供日常陪聊及按用户设定的事项提醒，并通过家庭成员识别与长时记忆延续交流。产品支持 20 多种语言互动。

据介绍，墨宝以空间感知层理解环境，以交互层承接语言、手势等表达，以执行层完成身体运动，以决策和认知层负责任务编排与记忆，形成感知、决策、执行和反馈闭环。

在长期陪伴方面，墨宝分层管理事实、经历和经验记忆，并通过 FaceID 关联用户身份，约束专属记忆调用。MogaCloud 支持任务下发与 OTA 更新，符合回流条件的数据经端侧脱敏和安全校验后进入云端学习与验证，推动能力持续完善。

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