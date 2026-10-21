法国两家苹果零售店遭洗劫：里尔门店一度暂停营业，波尔多门店曾在 2018 年遇袭

IT之家 10 月 21 日消息，据 MacRumors 今日报道，法国多地近日发生示威活动，期间波尔多和里尔的两家苹果零售店遭到洗劫。

据法新社（AFP）报道，2026 年 10 月 17 日，法国多个城市发生商铺遭破坏和洗劫事件，波尔多、里尔等地的零售商店受到波及。

其中，波尔多的 Apple Sainte-Catherine 门店此前也曾在 2018 年 12 月法国“黄背心运动”（不满油价持续上涨）示威期间遭到洗劫。此次事件中，两座城市的多家商铺同样成为袭击目标。

法国媒体 MacGeneration 报道称，里尔苹果门店位于法伊德赫布街（Rue Faidherbe），波尔多门店则位于圣凯瑟琳街（Rue Sainte-Catherine）。当地媒体和现场影像显示，有人进入门店并带走商品。不过，两家门店具体损失金额以及被盗设备数量目前尚未明确。

苹果里尔门店在事件发生后暂时关闭，波尔多门店也调整了营业安排。据法国科技媒体 iPhoneAddict 10 月 19 日报道，里尔门店当时计划于 10 月 21 日恢复营业，波尔多门店则已重新开放，但营业时间有所调整。苹果尚未就两家门店遭洗劫一事公开发表评论。

法新社报道称，除苹果门店外，多个城市的服装店、食品零售店、运动用品店、奢侈品门店和通信设备商店也遭到破坏或洗劫。例如IT之家注意到，知名电子竞技俱乐部 Team Vitality 巴黎总部于 10 月 18 日遭洗劫，导致奖杯和电脑设备被盗，所幸无人受伤。