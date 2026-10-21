绿联推出升级款 11 合 1 USB4 扩展坞 U500：带宽 40Gbps，699 元

IT之家 10 月 21 日消息，绿联宣布推出升级款 11 合 1 USB4 扩展坞，型号为 U500，售价 699 元。

这款扩展坞为 11 合 1 多口设计，总共享带宽可达 40Gbps，其中 USB4 下行接口带宽为 20Gbps，支持 8K 60Hz / 4K 240Hz 视频输出，同时可提供 7.5W 充电。

网络方面，这款扩展坞内置 2.5GbE 高速有线网口，可自适应 2500/1000/100Mbps；供电方面，这款新品支持 PD 3.1 协议，总输入最高 140W，其中 USB4 上行口可给笔记本提供最高 115W 供电，USB4 下行口可给手机平板提供最高 7.5W 供电。

产品拥有双色指示灯，白色指示灯表示 USB4 模式（双屏显示），橙色表示 DP alt 模式（单屏显示或无显示），短按开关即可控制扩展坞开关机；额外配备一根 Type-C 转 DP 连接线，可快速连接 DP 显示器。

IT之家附这款新品详细参数：

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