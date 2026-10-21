中俄团队完成“全球首例”脊髓移植手术，患者术后状况良好

IT之家 10 月 21 日消息，据《新科学家》今日报道，广西中医药大学第二附属医院任晓平团队与俄罗斯莫斯科斯克利福索夫斯基急救研究所实施了一例被主刀医生称为“世界首例”的人体脊髓移植手术。

中俄双方合作切除了一名成年患者在三年前因外伤而完全损伤的一段脊髓，替换为来自脑死亡供体的一段脊髓。

任晓平对《新科学家》表示，手术中使用了聚乙二醇（PEG）作为“生物胶水”，配合显微外科技术将供体脊髓两端与受体自身脊髓融合。他称已向患者告知全部潜在风险，“患者目前状况良好”，俄方团队稍后将发布描述手术的文件。

IT之家注意到，虽然主刀医生称之为“世界首例”，但俄罗斯官方口径仅提到是“俄罗斯首例”。

莫斯科市长谢尔盖 · 索比亚宁在 10 月 16 日通过其频道披露了这例手术，称手术历时 12 小时，患者“原本面临完全瘫痪，现在有了恢复的机会”，并明确将其定位为“俄罗斯首例脊髓移植”，同时提到手术有中国同事参与和技术转移。俄媒第一频道、俄罗斯报等均以“俄罗斯首次”进行报道。换言之，手术在俄罗斯境内确属首次，但“世界首例”的说法目前仅来自任晓平本人及与其长期合作的意大利神经外科医生塞尔吉奥 · 卡纳韦罗，尚无独立第三方或学术文献予以确认。