米哈游推出《崩坏：星穹铁道》恍恍惚惚花火火花系列周边配件，含灯光插座、数据线、氮化镓充电器等

IT之家 10 月 21 日消息，米哈游《崩坏：星穹铁道》恍恍惚惚花火火花系列周边配件已于昨晚开售，包括毛绒斜挎包、36W 灯光插座、100W 编织数据线、35W 氮化镓充电器以及配套的硅胶保护套。
价格方面，毛绒斜挎包售价 159 元，叠加 15 元券后 144 元；36W 灯光插座 259 元，100W 编织数据线售价 59 元，电源适配器 109 元，电源硅胶保护套 59 元，均可叠加双 11 平台补贴。
参数方面，灯光插座（36W 氮化镓照明排插，带电源适配器）采用 PC 外壳材质，支持 170cm 线长，净重约 520g，提供双 C 快充口，支持最高 2500W 功率。
100W 编织数据线（Type-C to Type-C）净线长约 1m，采用 PVC+ 硅胶材质，支持 100W 功率及 480Mbps 数据传输。
35W 快充电源适配器（Type-C 接口）采用 90° 折叠插脚设计，尺寸约 34×34×39mm，净重约 56g，采用 PC-VO（阻燃材料）材质以及喷油工艺 +UV 印刷 + 丝网印刷工艺；配套保护套采用硅橡胶、PVC（聚氯乙烯）材质。
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