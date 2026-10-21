告别“线数内卷”：禾赛 6D 全彩激光雷达亮点公布，可将 RGB 与深度信息在芯片级原生像素级对齐

IT之家 10 月 21 日消息，禾赛科技官方今日公开了下一代超级传感器 —— 6D 全彩激光雷达的亮点信息，号称告别“线数内卷”。禾赛科技官方表示，自动驾驶与具身智能的下一站，已转向对高质量、高置信度真值数据的极度渴望。

据介绍，今年 4 月，禾赛发布全球首个 6D 全彩激光雷达芯片平台「毕加索」，将高精度三维空间信息与高质量 RGB 色彩信息在芯片级实现原生像素级对齐，可输出天然一致、无需猜测的真值数据，宣称终结了智驾系统在传感器冲突面前的决策犹豫。

在自动驾驶方案中，摄像头和激光雷达都充当物理 AI “眼睛”的角色。摄像头负责颜色与类别识别，激光雷达负责距离与位置测量，两套独立数据需要经过融合再传输给物理 AI 的“大脑”。当两种传感器对同一目标的理解出现偏差时，就会增加融合难度，影响目标定位与决策的一致性。

有研究指出，Lidar 与 Camera 融合依赖准确的时间同步和空间标定，同步偏差、目标运动、传输延迟等因素都可能造成数据映射误差。

IT之家从禾赛科技官方了解到，不同于传统系统级与光路级融合技术仍需要进行时空同步、标定与后续融合，禾赛 6D 全彩激光雷达将 RGB 与深度信息融合于同一数据源，每一个像素都同时包含了颜色、位置和距离信息：

面对红绿灯，无需等待摄像头与激光雷达的融合结果，能够直接判断红绿灯状态；

面对雨雾天气，颜色信息可辅助更高效的噪点滤除；

面对道路中央被风吹起的白色塑料袋，视觉与空间信息无需在不同传感器之间反复校验；

面对远处仅占十几个像素的路锥、儿童自行车或宠物，也能通过像素级对齐，让颜色与距离精准对应，减少因图像与点云偏移带来的空间定位误差。

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