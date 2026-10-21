Visa 发布三项商业支付能力：开启 AI 智能体支付试点，预测 B2B 虚拟卡价值 2029 年将达 14.6 万亿美元

IT之家 10 月 21 日消息，Visa 今日宣布推出三项面向商业支付的新能力，分别指向商业卡增长、虚拟卡安全与 AI 支付。

这三项举措共同的前提是：企业支付自动化的瓶颈正在从“能否完成交易”，转向“每一笔由系统或 AI 智能体发起的交易能否被识别、授权和管控”。

第一项是 SESA 2.0，即供应商启用支出分析平台的第二代版本。该平台建立在 Visa 过去四年帮助金融机构评估供应商支付机会的经验之上，将 AI 供应商评分、Visa 商业支付数据、买方基准和商业价值建模整合在一起，用于判断哪些供应商更可能接受商业卡支付，并估算潜在的商业卡增长空间。据 Visa 介绍，SESA 平台自推出以来已帮助金融机构识别出超过 6,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.01 万亿元人民币）的潜在可刷卡支出。

第二项是 Visa Commercial Fraud Solutions，这是一套覆盖商业支付三个阶段的欺诈防控工具。在支付前，Commercial Supplier Validation 用于验证资金确实流向预期供应商；在认证环节，Commercial Virtual Authentication 通过 3-D Secure 对商业虚拟卡用户进行身份验证；在授权前，Commercial Payment Controls 允许企业在交易层面设置支出金额、商户类别、地点和时间等限制。三项能力中，Payment Controls 已在符合条件的国家和地区向合格的发卡机构可用，而 Virtual Authentication 和 Supplier Validation 目前处于试点阶段，预计 2027 年全面可用。

Visa 介绍称，Juniper Research 的研究显示，全球 B2B 虚拟卡支付价值预计到 2029 年达到 14.6 万亿美元（现汇率约合 97.69 万亿元人民币），占全球虚拟卡市场总值的 83%。虚拟卡在 B2B 场景中的优势 —— 单笔单卡、额度可控、数据可追溯 —— 同时也是欺诈防控的难点：卡号在自动化流程中流转，一旦验证环节失效，资金可能流向未经核实的供应商或账户。Visa Commercial Fraud Solutions 的定位，正是将“供应商是否真实”“使用者是否为授权方”“交易是否在预设边界内”这三个问题嵌入授权前的决策链路。

第三项是 Visa 与 BILL、Billtrust 共同启动的实时 AI 智能体支付试点。根据三方公告，这是首个让可信 AI 智能体端到端发起并完成已审批买方发票支付的实时试点。此前，许多供应商门户依赖人工认证，限制了已审批支付被自动化的程度；BILL 的支付智能体通过 Visa Trusted Agent Protocol 和 Agentic Directory 完成注册，使用代币化支付凭证和与买方审批指令对齐的控制项，代表 BILL 客户发起支付；Billtrust 则利用同一协议识别并认证该智能体，授予其门户访问权限，从而在不共享供应商门户登录凭证的情况下完成支付。这套机制还可以满足门户历史上由 CAPTCHA 等反机器人措施承担的站点保护功能，而不需要额外登录。

Visa 表示，这一试点的关键不在于“AI 能否发起支付”，而在于“AI 智能体的身份和行为能否被独立验证”。Visa 的 Trusted Agent Protocol 用于确立智能体身份、确认其被授权代表特定买方行事，并将交易绑定到具体发票和买方审批指令；代币化凭证替代了共享登录，使供应商门户不必将访问权限交给一个无法问责的自动化流程。Billtrust 高级副总裁 Kunal Patel 的表述是，智能体式商业取决于企业能否以“对人员同样的清晰度和问责制”来信任跨系统运行的智能体。目前该试点已在参与方的 BILL 买方和 Billtrust 供应商之间处理端到端交易，但尚属有限范围的实时测试，而非规模化商用。