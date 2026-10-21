北汽星钽 5X 预售 13.99 万元起：方盒子加华为乾崑 ADS 5 Pro

IT之家 10 月 21 日消息，今日，北京越野正式发布“星钽”品牌，首款车型星钽 5X 同步开启预售，预售价 13.99 万元起，共推出 7 款车型，其中纯电版本是首款搭载华为乾崑智驾 ADS5 Pro 的纯电方盒子车型。IT之家汇总预售价如下：

纯电版：

625km 标准版：13.99 万元

625km 乾崑智驾版：15.99 万元

625km 乾崑智驾舒享版：16.99 万元

插混版：

310km 两驱版：14.49 万元

285km 四驱版：15.49 万元

310km 两驱乾崑智驾版：16.49 万元

285km 四驱乾崑智驾版：18.49 万元

北京越野将星钽 5X 的动力方案概括为“一台方盒子，三种动力”，除插混与纯电外，还提供 2.0T 燃油版（已申报，暂未发布）。这款车型长 4865mm、宽 2000mm、高 1910mm，轴距 2875mm，选装外挂备胎后车长延伸至 5005mm。

其外观采用平直车顶与垂直 A 柱、D 柱构成的方盒子轮廓，新能源版本为封闭式前脸，燃油版则保留直瀑式中网。车漆提供晨雾灰、苍岭绿、远湖蓝等 7 种低饱和配色，内饰以“浮境星舱”命名，提供暖绒米、云影灰、琥珀橙三种方案。

座舱有效高度 1307mm，官方公布的得房率为 88.6%；前排座椅一键放倒可形成 1.75 米贯通平面，二排拓展后达到 1.8 米，座椅放倒后装载容积 2231L。纯电版额外提供 96L 前备箱，与座舱物理隔离，可直接冲洗。

动力和续航需要按工况分开来看。纯电版搭载后置 227kW 电机，匹配 81.9kWh 电池，CLTC 续航 625km，基于 800V 高压平台，30% 至 80% 直流快充时间为 14.5 分钟。

插混版由 1.5T 发动机与电机组成，发动机最大功率 105kW，两驱版电机 200kW，四驱版前后双 200kW、综合 400kW，百公里加速 4.3 秒，匹配 50.4kWh 磷酸铁锂电池。

插混版的纯电续航在 WLTC 工况下为 232km，CLTC 工况下为 310km，综合续航 1350km。燃油版搭载 2.0T 发动机，最大功率 187kW。

四驱车型配备能量中锁与后桥牙嵌式差速锁，离地间隙 228mm，标称涉水深度 600mm，提供蠕行模式与战术掉头功能。

智能化是星钽 5X 配置梯度中区分度最大的部分。智驾版搭载华为乾崑 ADS 5 Pro，采用舱内固态激光雷达方案，激光雷达布置于前风挡后方，车顶无外凸雷达罩。其感知硬件合计 27 颗，包括 11 颗摄像头、1 颗固态激光雷达、3 颗 4D 毫米波雷达与 12 颗超声波雷达。

高速 NCA 随智驾版提供，城市 NCA 采用付费订阅模式。座舱方面，低配车型为 15.6 英寸中控屏加 8.8 英寸仪表，高配升级为双 15.6 英寸联屏，车机芯片分高通 8155 与 8295P 两档，分别对应 4G 与 5G 网络。元境 AI 座舱 2.0 融合火山引擎豆包大模型，支持连续语音指令。