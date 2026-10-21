《电动汽车动力蓄电池在役检测试验方法》国标发布，2027 年 3 月起实施

IT之家 10 月 21 日消息，市场监管总局（国家标准委）今日发布《电动汽车动力蓄电池在役检测试验方法》（GB/T 48100—2026）。

该标准于 2026 年 8 月 28 日批准发布，将于 2027 年 3 月 1 日正式实施。标准适用于电动汽车在役动力蓄电池检测，覆盖电池隐患排查、二手车交易与功能检测等应用场景，规定了服役状态下的通用测试条件，明确外观、气密性、绝缘、热管理系统等检测项目，并给出可用容量保持率、电压与内阻一致性的估算方式。

这份标准填补的空白在于“方法不统一”。在此之前，动力电池的在役检测并非没有实践，但检测条件、流程和结果记录方式缺乏统一规范，不同机构对同一块电池可能给出可比性有限的结论。

此次新标准将检测项目区分为“测试”与“估算”两类：外观、气密性、绝缘、热管理属于可现场执行的测试项目，可用容量保持率和一致性则属于基于测试数据的估算项目。这一框架承认了在役检测的现实约束 —— 车辆不能像实验室电芯那样被拆解和循环测试，检测必须在整车、在用状态下完成，因此结果的可比性依赖于对测试条件和估算方法的统一约定。

该标准与已有的年检制度形成衔接而非替代。2025 年 3 月 1 日实施的《新能源汽车运行安全性能检验规程》（GB/T 44500—2024）已将动力蓄电池安全纳入年检项目，要求检测站用不小于 60kW 的直流设备对车辆持续充电，监测电池温度与电压异常，磷酸铁锂电池充电最高温度不得超过 65℃、三元锂电池不得超过 60℃。GB/T 48100—2026 提供的则是一套更完整的在役检测方法，其应用场景不限于年检，还明确指向隐患排查和二手车交易中的功能检测。年检回答的是“能否合法上路”，在役检测方法回答的是“电池当前处于什么状态”。

IT之家注意到，起草单位主要包括中国汽车技术研究中心有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、中汽软件（深圳）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、想用车（大连）新能源科技有限公司、北京查博士科技股份有限公司、北京懂车族科技有限公司（懂车帝主体企业）、天津职业技术师范大学、岚图汽车科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、上海启源芯动力科技有限公司。