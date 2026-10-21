欧洲 PEGI 整顿开箱机制游戏评级，《宝可梦 Go》《EA Sports FC》上调至 16+

IT之家 10 月 21 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，泛欧洲游戏信息组织（PEGI）已开始整顿包含开箱机制的游戏评级，《宝可梦 Go》《EA Sports FC》等游戏均受到影响，年龄分级被上调至 16 岁以上。

据报道，目前已有多个游戏上调年龄分级，包含《EA Sports FC》《宝可梦 Go》《PTCG Pocket》《马力欧卡丁车巡回赛》《绝区零》等。

PEGI 政策经理 Connor Hinde 对此表示：“原本评级为 PEGI 3、PEGI 7、PEGI 12，且包含付费随机物品（如开箱）的存量数字游戏，其年龄分级将调整为 PEGI 16，并标注‘包含付费随机物品’。”

IT之家注意到，PEGI 已在今年早些时候宣布，所有包含付费随机物品的游戏，默认年龄分级都将设定为 PEGI 16。包含限时优惠或限量优惠的游戏，最低分级将设定为 PEGI 12；包含 NFT 或区块链相关机制的作品，评级会被直接定为 PEGI 18。

此外，对于存在每日任务等奖励机制的作品，最低评级将为 PEGI 7；如果玩家未能持续登录而受到惩罚，评级将直接提升至 PEGI 12。某款游戏如果完全不限制在线交流，且没有屏蔽或举报系统，其评级将自动升为 PEGI 18。