打破物理铁律：天文学家发现首颗绿色恒星，距离地球约 280 光年

IT之家 10 月 21 日消息，据央视新闻总台环球资讯广播报道，英国华威大学的天体物理学家团队通过分析白矮星的光谱数据，首次发现了一颗如果用肉眼看会呈现出淡淡黄绿色的恒星 —— WD J1330+6435。该研究近日发表在国际学术期刊《RAS 技术与仪器》（RASTI）上。

▲ 图源：自英国华威大学官网 | 绿色恒星的模拟图

据介绍，这颗绿色的星星位于银河系的天龙座，距离地球约 280 光年。它并不是一颗年轻健康的恒星，而是一颗白矮星。白矮星是恒星演化的最后阶段，是恒星走到生命尽头、耗尽燃料后留下的致密核心，也就是所谓的恒星残骸。

论文第一作者、英国华威大学天体物理学家马克 · 霍兰兹表示，绝大多数恒星的颜色取决于温度，且仅限于橙色、白色或蓝色。他说：“大多数白矮星也是如此，但部分白矮星却会呈现出极其丰富多样的颜色。”

IT之家注：恒星发出的光并非单一色彩，而是一条覆盖所有波段的连续光谱 —— 像一条连续彩虹，红橙黄绿蓝紫都有，只是强弱不同，绿色特殊是因为它位于光谱中间。所以，正常恒星没有“纯绿色”。要让恒星显现纯绿，必须在绿光波段极强、而橙蓝极弱，这在连续光谱中根本无法做到。

WD J1330+6435 打破了温度决定颜色这一认知。在华威大学官网上的一篇新闻稿中，研究团队写道：“颜色不只由温度决定，还和密度相关。”这颗白矮星和地球差不多大，质量是地球的 16.5 万倍，在这种极端密度下，它的大气层非常浓稠。

论文共同作者、英国华威大学天体物理学家鲍里斯 · 甘西克补充说，这个“绿”，不是望远镜直接拍到的颜色，而是研究团队输入光谱数据、按照人类视觉模型算出来的。按照人类视觉模型推算，如果我们站在这颗恒星附近的行星上抬头看，天空会呈现出绿色。

▲ 图源：自英国华威大学官网 | 模拟的若干颗不同颜色的白矮星图像

研究团队还用这种方法研究了距离地球约 65 光年内的另外 151 颗白矮星，大多数都是白色，只有 5 颗呈现不同的颜色。其中，研究团队发现了一颗可能是迄今为止观测到的最红的恒星。这颗名为 WD J1011+2845 的近地白矮星距离地球仅 48 光年，位于小狮座。研究团队推算，宇宙中大约每 30 颗白矮星中就有一颗会发出颜色异常的光芒。