AMD 为 Linux 开发锐龙 CPU 超频驱动，可调 PPT、TDC、EDC 参数

IT之家 10 月 21 日消息，Phoronix 今日发现，AMD 正在为 Linux 系统开发 Ryzen 处理器超频驱动。

AMD 工程师 Shyam Sundar S K 已向 Linux 内核邮件列表提交 AMD Overclocking（AOD）WMI 驱动补丁，旨在通过系统固件接口管理 Ryzen 处理器的超频参数及功耗、电流限制。

该驱动初期通过 Linux 的 sysfs 接口开放多项处理器参数。其中，PPT（Package Power Tracking）用于管理封装功耗限制，TDC（Thermal Design Current）用于设置持续电流限制，EDC（Electrical Design Current）用于设置峰值电流限制。用户还可以读取这些参数支持的取值范围，以及查询当前内存时钟。

除了功耗和电流参数，驱动还支持通过平台固件接口切换 SMT（同步多线程）状态。与 Linux 内核通过 nosmt 参数禁用 SMT 的方式不同，该接口可以在平台层面进行控制。不过，现阶段调整功耗相关参数后，设置不会立即生效，而是需要重启系统。

Phoronix 指出，AMD 固件实际支持的命令数量多于当前驱动已经接入的功能，因此未来仍有可能开放更多控制选项。目前，相关参数通过 sysfs 暴露给用户空间，尚未有 AMD 为 Linux 提供配套图形管理工具的补丁。

IT之家提醒：这一驱动并不等同于 Windows 版 Ryzen Master 的完整 Linux 版本，后续若要实现图形化操作，可能仍需依赖独立开发者或桌面环境提供相应工具。