微软 XGP 订阅 10 月第二波入库阵容公布：含《最终幻想 7 重制版》等

IT之家 10 月 21 日消息，微软今日公布 XBOX Game Pass 订阅服务 10 月第二波入库游戏阵容。本月的领衔作品有《最终幻想 7 重制版 Intergrade》等。
IT之家整理本月入库游戏如下：
|游戏名
|入库时间
|覆盖层级
|支持平台
|《沙金工业》
|10 月 21 日
|新增 Premium ，此前已加入 Ultimate 和 PC
|PC
|《渡渡鸭与折叠世界》
|10 月 22 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《乱斗骑士 Scramble Knights Online》
|10 月 29 日
|Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《布莱克庄园降灵会》
|10 月 27 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《最终幻想 7：重制版 Intergrade》
|10 月 29 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《缄默祸运》
|10 月 29 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《植物大战僵尸：重植版》
|10 月 29 日
|Ultimate、PC
|云游戏、主机、PC
|《恐怖蜥蜴》
|10 月 29 日
|Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《地精之渊 Pit of Goblin》
|11 月 3 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC