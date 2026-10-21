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微软 XGP 订阅 10 月第二波入库阵容公布：含《最终幻想 7 重制版》等

2026/10/21 21:42:29 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 21 日消息，微软今日公布 XBOX Game Pass 订阅服务 10 月第二波入库游戏阵容。本月的领衔作品有《最终幻想 7 重制版 Intergrade》等

IT之家整理本月入库游戏如下：

游戏名入库时间覆盖层级支持平台
《沙金工业》10 月 21 日新增 Premium ，此前已加入 Ultimate 和 PCPC
《渡渡鸭与折叠世界》10 月 22 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《乱斗骑士 Scramble Knights Online》10 月 29 日Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《布莱克庄园降灵会》10 月 27 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《最终幻想 7：重制版 Intergrade》10 月 29 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《缄默祸运》10 月 29 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《植物大战僵尸：重植版》10 月 29 日Ultimate、PC云游戏、主机、PC
《恐怖蜥蜴》10 月 29 日Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《地精之渊 Pit of Goblin》11 月 3 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
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关键词：最终幻想 7 重制版微软XBOX Game PassXGP

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