《赛博朋克 2077》发布《边缘行者 2》版本更新 2.5：双持武器、新服装、新任务

IT之家 10 月 22 日消息，CD Projekt 为配合 Netflix 动画《赛博朋克：边缘行者 2》上线，为《赛博朋克 2077》推出大型更新。
《赛博朋克 2077》2.5 版更新定于 10 月 22 日正式登陆 PC、Mac（Steam、GOG、Epic Games Store）、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，Switch 2 版稍后推出。
此次更新不仅加入了《边缘行者 2》联动支线任务、新道具、电台和义体外观自定义功能，还带来更多夜之城支线任务、官方模组支持、双持武器玩法等内容。
距离《赛博朋克 2077》号称“最后一次大型更新”的版本推出近两年后，游戏仍在持续更新。游戏上一次更新于去年夏天推出，当时 Switch 2 版尚未发售。
开发商公布的数据显示，2020 年发售的《赛博朋克 2077》全球销量达 4000 万份，资料片《往日之影》销量达 1500 万份。
IT之家附《赛博朋克 2077》2.5 版本更新日志如下：
边缘行者内容
添加了一个新的支线任务“连梦都被编了号”，内容发生在《赛博朋克：边缘行者 2》的剧情之前。解锁方式：完成“偷货”以及和歌子的两个委托，然后等待她的消息。
添加了以人物“国王”为原型的五件套装备，可以在支线任务“连梦都被编了号”期间获得。
添加了一个新的电台：扳机 102.0 FM，其中收录多首《赛博朋克：边缘行者》剧集的精选曲目。
秀出风采
全新的服装系列登陆夜之城！现在可以在特定服装商贩处购买 5 套新的穿搭：
麦西威码：在海伍德、河谷区、小唐人街上架
神宫寺：在市政中心上架
网络监察：在歌舞伎区、日本街上架
ICON 美国：在太平洲、恶土、北区上架
稍后还有一套服装也会在夜之城推出…
现在可以在歌舞伎区和日本街的服装商贩处购买新美国敌后人员套装。
现在可以通过 Twitch 掉宝获取古德拉 Turbo-R V-Tech 的 4 个新的调色通皮肤。
现在 V 可以使用部分之前 NPC 的专属发型。请注意，部分发型只适用于女性化或者男性化体型。
秀出你的义体！现在你可以自定义手掌义体。装备螳螂刀、大猩猩手臂、单分子线或者射弹发射系统，前往五家华彩医生的诊所之一（在地图上用喷漆图标标记），让义体焕然一新。每家华彩医生诊所都位于独特的店铺里，它们有自己专属的开场演出，附带了配音和动画，同时还能提供一系列能够自定义颜色的独特义体皮肤。
有时候一把枪确实不够。镇定技能树里添加了双倍麻烦专长（以及四个辅助专长），带来完全不一样的游戏玩法，让你可以双持动能类别的手枪和左轮手枪。
照片模式添加了《赛博朋克集换式卡牌游戏》的相框，让你把绝美的照片做成定制卡牌的样子。
照片模式添加了新姿势，展现你双持武器的英姿。
丰富的模组
添加了由 mod.io 提供的跨平台模组支持。你可以直接在游戏内菜单里方便地浏览和安装精选的玩家自制模组。而这只是迈向跨平台模组的第一步。未来还会发布更多模组。该功能现在已经在 PC、Mac、PlayStation 5、PlayStation 5 Pro、Xbox Series X|S 和 Nintendo Switch 2 平台上推出。
游戏世界升级
欢迎来到天堂！新增了一个支线任务。它将带你踏上解谜之旅，并且在理查德 · 奈特的解说下通过导览来探索夜之城。完成“偷货”任务并且街头声望达到 15 级后解锁。
夜之城各处添加了 12 张供玩家探索的小奥秘塔罗牌。塔罗牌菜单现在为大奥秘和小奥秘卡牌设置了不同的版块。新的塔罗牌属于新的支线任务的一部分，也是任务“山丘上的愚者”的扩展内容。扫描任意一张新卡牌就可以激活。集齐所有卡牌能够获得特殊奖励。
游戏体验
现在“读取游戏”菜单里的存档会按照不同的流程档单独分组。
为公寓和载具的储藏处添加了物品筛选功能。
现在“读取游戏”菜单里使用了模组的存档会带有专属图标。请注意，在主机上使用带有模组的存档进行游戏时无法获得成就或者奖杯。
为主机添加了视野（FOV）滑动条。
更新了 AMD FSR 选项。FSR 3 升级技术不再包含在内，但是 FSR 2.1、FSR 4 和 FSR 3.1 帧生成功能依然可用。
更新了 CD PROJEKT RED 帐户绑定、我的奖励和自动记录同意菜单。
技术
添加了对 DLSS 4.5 的支持，包括最高 6X 的多帧生成或者动态多帧生成，以及第二代 Transformer 模型。
添加了在兼容的三星 Odyssey 3D 显示器上对裸眼 3D 效果的支持，以及可以在 3D 深度和观看舒适度之间进行平衡的动态舒适设置。
添加了在 Mac 上对 MetalFX 帧插值和降噪的支持。
在设置中添加了 FSR Anti-Lag 2 的开关选项。
加入了各种性能优化，包括专门针对光线追踪和 PlayStation 5 Pro 的改善。
改善了 HDR 渲染，在兼容的显示器上提供更准确的颜色、亮度和对比度。
修正
修正了一个在 Nintendo Switch 2 上保存游戏可能会出现“保存失败：空间不足”错误的问题。
修正了一个在 PlayStation 5 上调整 HDR 设置没有效果的问题。
只身打马- 修正了一个德拉曼出租车撞上其它载具后会卡住，导致任务进度无法推进的问题。
修正了一个启用胶片颗粒没有效果的问题。
修正了一个在使用特定控制方案时，扫描过程中标记敌人会让 V 蹲伏或者起身的问题。
修正了一个第三人称镜头的控制器设置缺失的问题。
修正了各种语言的多个错字。
为版本更新 2.1 之后加入的功能和内容添加了各种其它修正。
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