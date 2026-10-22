《赛博朋克 2077》发布《边缘行者 2》版本更新 2.5：双持武器、新服装、新任务

IT之家 10 月 22 日消息，CD Projekt 为配合 Netflix 动画《赛博朋克：边缘行者 2》上线，为《赛博朋克 2077》推出大型更新。

《赛博朋克 2077》2.5 版更新定于 10 月 22 日正式登陆 PC、Mac（Steam、GOG、Epic Games Store）、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，Switch 2 版稍后推出。

此次更新不仅加入了《边缘行者 2》联动支线任务、新道具、电台和义体外观自定义功能，还带来更多夜之城支线任务、官方模组支持、双持武器玩法等内容。

距离《赛博朋克 2077》号称“最后一次大型更新”的版本推出近两年后，游戏仍在持续更新。游戏上一次更新于去年夏天推出，当时 Switch 2 版尚未发售。

开发商公布的数据显示，2020 年发售的《赛博朋克 2077》全球销量达 4000 万份，资料片《往日之影》销量达 1500 万份。

IT之家附《赛博朋克 2077》2.5 版本更新日志如下：

添加了一个新的电台：扳机 102.0 FM，其中收录多首《赛博朋克：边缘行者》剧集的精选曲目。

添加了以人物“国王”为原型的五件套装备，可以在支线任务“连梦都被编了号”期间获得。

添加了一个新的支线任务“连梦都被编了号”，内容发生在《赛博朋克：边缘行者 2》的剧情之前。解锁方式：完成“偷货”以及和歌子的两个委托，然后等待她的消息。

全新的服装系列登陆夜之城！现在可以在特定服装商贩处购买 5 套新的穿搭：

麦西威码：在海伍德、河谷区、小唐人街上架

神宫寺：在市政中心上架

网络监察：在歌舞伎区、日本街上架

ICON 美国：在太平洲、恶土、北区上架

稍后还有一套服装也会在夜之城推出…

现在可以在歌舞伎区和日本街的服装商贩处购买新美国敌后人员套装。

现在可以通过 Twitch 掉宝获取古德拉 Turbo-R V-Tech 的 4 个新的调色通皮肤。

现在 V 可以使用部分之前 NPC 的专属发型。请注意，部分发型只适用于女性化或者男性化体型。

秀出你的义体！现在你可以自定义手掌义体。装备螳螂刀、大猩猩手臂、单分子线或者射弹发射系统，前往五家华彩医生的诊所之一（在地图上用喷漆图标标记），让义体焕然一新。每家华彩医生诊所都位于独特的店铺里，它们有自己专属的开场演出，附带了配音和动画，同时还能提供一系列能够自定义颜色的独特义体皮肤。

有时候一把枪确实不够。镇定技能树里添加了双倍麻烦专长（以及四个辅助专长），带来完全不一样的游戏玩法，让你可以双持动能类别的手枪和左轮手枪。

照片模式添加了《赛博朋克集换式卡牌游戏》的相框，让你把绝美的照片做成定制卡牌的样子。