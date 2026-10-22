72 岁格力电器董事长董明珠称被学生喊奶奶很不开心：人的价值不用年龄来衡量，是精神来衡量

IT之家 10 月 22 日消息，据凤凰网财经报道，格力技工学校校长、格力电器董事长董明珠 10 月 19 日在格力技工学校为首届新生讲授第一课。

董明珠讲话中提到：那天有个学生喊我奶奶，我听了很不开心，你怎么能喊我奶奶呢，我还很年轻对吧。

董明珠表示：人的价值不用年龄来衡量，是精神来衡量，我告诉大家我 3 天跑了 4 个省份，每天是夜里 1 点钟坐飞机。很多人说董总这个年龄你要注意点，我说我挺好啊，不老。实际上我们老不老、累不累取决于你内心的梦想，我们只要想去干一件事，必须要做到，你会拼尽一切力量。

董明珠还寄语新生：技能人才同样拥有多元选择，“培养张雪这样的也可以”。此外，董明珠认为文凭不等于能力，“我觉得文凭不文凭不重要。技工学校出来的学生我觉得不弱于大学文凭。格力人未来需要的人才是什么？从我们的总部到全国各地的基地，需要技术人才，懂技术，懂营销。”

据北京日报、澎湃新闻报道，格力技工学校首届招生便吸引了超过 8000 人报名，经过层层筛选，最终录取的首批学生仅 300 余人。

首届新生分别被分入智能制造系、电气技术系、信息技术系三个系部，共覆盖九大实用型专业，包含制冷设备运用与维修、模具制造、智能装备运行与维护、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修、机电产品检测技术应用、物联网应用技术、多媒体制作、计算机应用与维修。

据招生简章信息，所有专业设置均与格力自身的产业人才需求高度匹配，学费标准为每年 9000 元至 15000 元不等，学生毕业后可优先进入格力电器及产业链企业实习就业。

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