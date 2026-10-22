eBay 全球裁员 9%，约 1100 人受影响

IT之家 10 月 22 日消息，美国电子商务平台 eBay 于当地时间 10 月 21 日星期三向法新社（AFP）表示，将裁员约 1000 个岗位。这大约占其总员工的 9%。

eBay 表示，这一决定“是为了确保我们保持强势地位”。为此，eBay 希望“使其劳动力和资源与战略优先事项保持一致”。

截至 2025 年底，eBay 拥有 12,300 名员工，随后于 2 月启动了针对 800 个岗位的首次裁员计划。

在第一和第二季度业绩公布时，eBay 管理层并未提及这些裁员。该公司近年来业务增长几乎停滞（2022 年 +2%，2023 年 +3%），eBay 于 2025 年恢复增长（+8%），今年上半年实现加速增长（+17%）。

今年 7 月，eBay 以 12 亿美元（IT之家注：现汇率约合 80.27 亿元人民币）收购了服装二手转售网站 Depop。

值得一提的是，今年 5 月初，电子游戏零售商连锁 GameStop 提出了一项收购报价，将 eBay 估值为 555 亿美元（现汇率约合 3,712.58 亿元人民币）。eBay 董事会拒绝了该报价，认为既“不可信”也“没有吸引力”。