Caviar 推出景泰蓝版 iPhone Duo 折叠手机：18K 金框搭配蓝底彩色掐丝珐琅

IT之家 10 月 22 日消息，奢侈定制厂商 Caviar 昨日推出“世界珍宝”（World Treasures）系列，基于苹果首款折叠 iPhone Duo 定制打造，通过贵金属、珐琅与钻石进行奢华改装，起售价 7.3 万美元（IT之家注：现汇率约合 48.8 万元人民币），其中景泰蓝版 iPhone Duo 售价为 80,290 美元（现汇率约合 53.7 万元人民币）。

此次定制并未改变 iPhone Duo 的内部硬件与性能规格，主要替换原厂外壳，采用 950 铂金、18K 金、珠宝珐琅及天然钻石等材料，并辅以手工金属加工与宝石镶嵌工艺。

本次推出“世界珍宝”（World Treasures）系列共有 4 款设计，其中 Dali 版以 18K 金塑造不对称流动线条，致敬超现实主义艺术家萨尔瓦多 · 达利，金色棱纹间嵌入紫色珐琅，背部苹果标志由 36 颗天然钻石重制，售价为 90,290 美元（现汇率约合 60.4 万元人民币）。

而“景泰蓝”（Jingtai Blue）售价 80,290 美元（现汇率约合 53.7 万元人民币），以 18K 金框搭配蓝色底彩色掐丝珐琅，灵感来自中国明代的景泰蓝工艺。

中国的景泰蓝，正式名称是铜胎掐丝珐琅，是一种以铜为胎、用细铜丝掐出图案轮廓、填入彩色珐琅釉并经高温烧制的传统工艺美术品。它因明代景泰年间工艺成熟、且常用宝石蓝釉而得名，是中国国家级非物质文化遗产，也是“燕京八绝”之一。

其余两款均定价 7.3 万美元（现汇率约合 48.8 万元人民币）。“Qasr Al Noor”是系列中唯一采用 950 铂金机身的版本，饰有源自中东宫殿建筑的对称阿拉伯式花纹；“Omkara”则以 18K 金打造，中央为红色珐琅“Om”徽章，周围镶嵌 36 颗钻石，并雕刻莲花浮雕。