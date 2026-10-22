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Caviar 推出景泰蓝版 iPhone Duo 折叠手机：18K 金框搭配蓝底彩色掐丝珐琅

2026/10/22 11:33:30 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 22 日消息，奢侈定制厂商 Caviar 昨日推出“世界珍宝”（World Treasures）系列，基于苹果首款折叠 iPhone Duo 定制打造，通过贵金属、珐琅与钻石进行奢华改装，起售价 7.3 万美元（IT之家注：现汇率约合 48.8 万元人民币），其中景泰蓝版 iPhone Duo 售价为 80,290 美元（现汇率约合 53.7 万元人民币）

此次定制并未改变 iPhone Duo 的内部硬件与性能规格，主要替换原厂外壳，采用 950 铂金、18K 金、珠宝珐琅及天然钻石等材料，并辅以手工金属加工与宝石镶嵌工艺。

本次推出“世界珍宝”（World Treasures）系列共有 4 款设计，其中 Dali 版以 18K 金塑造不对称流动线条，致敬超现实主义艺术家萨尔瓦多 · 达利，金色棱纹间嵌入紫色珐琅，背部苹果标志由 36 颗天然钻石重制，售价为 90,290 美元（现汇率约合 60.4 万元人民币）

而“景泰蓝”（Jingtai Blue）售价 80,290 美元（现汇率约合 53.7 万元人民币），以 18K 金框搭配蓝色底彩色掐丝珐琅，灵感来自中国明代的景泰蓝工艺。

中国的景泰蓝，正式名称是铜胎掐丝珐琅，是一种以铜为胎、用细铜丝掐出图案轮廓、填入彩色珐琅釉并经高温烧制的传统工艺美术品。它因明代景泰年间工艺成熟、且常用宝石蓝釉而得名，是中国国家级非物质文化遗产，也是“燕京八绝”之一。

Design Idea Jingtai Blue

Inspired by Jingtai Lan Jingtai Blue

Gold Frame Jingtai Blue

Floral Ornament Jingtai Blue

其余两款均定价 7.3 万美元（现汇率约合 48.8 万元人民币）。“Qasr Al Noor”是系列中唯一采用 950 铂金机身的版本，饰有源自中东宫殿建筑的对称阿拉伯式花纹；“Omkara”则以 18K 金打造，中央为红色珐琅“Om”徽章，周围镶嵌 36 颗钻石，并雕刻莲花浮雕。

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