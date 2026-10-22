英伟达黄仁勋：GPU 寿命可达 8 年以上，AI 正在改写硬件折旧规则

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称在 GTC 柏林大会上，英伟达首席执行官黄仁勋表示，随着软件持续更新和 AI 应用需求扩大，GPU 的实际使用寿命已从过去普遍认为的约 4 年，延长至 8 年甚至更久。

黄仁勋在活动中表示： 英伟达的计算系统应用非常广泛，而且性能优化非常出色，能够长时间保持高效运行，这已经成为我们的重要优势之一。 此外，由于我们采用软件可编程技术，并在资产的整个生命周期内不断改进软件，持续更新，因此能够确保其长期高效运行。 因此，人们发现，以前认为的四年生命周期实际上可能是八年甚至更久。而且，无论客户是谁，使用这些计算资源的都是能够使用这些计算资源的公司。所以，用户非常多。因此，它既高效又具有可替代性，而且经久耐用。

在 SpaceX 2026 年第三季度财报电话会上，全球首富埃隆 · 马斯克也提出类似判断：AI 模型越强，同样一度电所能产出的“有用智能”越多，因此每瓦计算能力的价值会随时间上升。IT之家翻译马斯克观点内容如下：

我们相信，每瓦计算能力的价值会随着时间的推移而增加，而不是减少。我认为原因显而易见，随着人工智能软件的改进，随着模型的不断优化，每瓦的计算能力所能提供的有用智能也会越来越多。 而计算能力的价值与每瓦的有用智能成正比。这就是为什么你会看到，即使是像 H100 这样的老 GPU，现在的租金也比新电脑时期更高。

在 GTC 柏林大会上，被广泛认为是半导体供应链权威的加文 · 贝克（Gavin Baker）表示：