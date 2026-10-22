谷歌 CEO 皮查伊：AI 智能体的优势，是每周 7 天、每天 24 小时不间断工作

IT之家 10 月 22 日消息，据《商业内幕》今天（22 日）午间报道，即使是谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊，也很难独自掌握谷歌每天发生的所有事情。为此，他把部分信息收集工作交给了 AI 智能体。

皮查伊在播客节目中介绍了自己的工作方式：“如果每天都要了解过去 24 小时发生了什么，很容易就得花上一个小时。现在有 AI 智能体替我整理信息、汇总后交给我。当然，我仍然可以深入查看，而且经常这么做。”

借助 AI 智能体，皮查伊可以掌握谷歌 AI 模型的研发进展、计算资源的使用情况，还能跟进分散在多个内部聊天群组中的讨论，无须逐一阅读所有对话。“我们还有一些 AI 智能体，专门监测各个产品领域的计算资源使用情况、运行效率和利用率，为我提供数据和分析。我觉得，这让大家都能把工作做得更好。”

重要决策仍由人来做。皮查伊强调，包括自己在内的管理人员仍直接参与计算资源分配等重大决策，并没有把决策权交给 AI。

把任务交给 AI 智能体，也不意味着工作量一定会减少。IT之家从报道中获悉，思科一名管理着 10 多个 AI 智能体的工程总监披露，监督它们需要不断切换任务，工作可能变得更加紧张，每天的工时却没有缩短。

对皮查伊来说，AI 智能体能够全天候工作恰恰是优势。“AI 智能体在云端运行，每周 7 天、每天 24 小时不间断工作，而且了解你之前的工作情况，所以能够从你上次停下的地方接着做。工作可以一直延续下去。当智能体继续完成之前的任务时，你就能着手解决下一个问题，然后再处理下一个。”