三星心系天下新品发布会定档 10 月 29 日，W27 系列折叠屏手机将至

IT之家 10 月 22 日消息，三星官方今日宣布，三星心系天下新品发布会定档 10 月 29 日 16:00，海报中出现了两款折叠屏手机的剪影。

据IT之家此前报道，有三星授权体验店发布预告，心系天下 W27 新品发布会将于 10 月 29 日举行。消息显示，新机预计将于 11 月 5 日开启首批门店取机，高端旗舰折叠现开启优先预定。

按照以往惯例，三星 W27 心系天下手机预计基于 Galaxy Z Fold8 系列手机打造。三星 Galaxy Z Fold8 Ultra 手机于今年 7 月发布，起售价 14999 元。

作为参考，Galaxy Z Fold8 Ultra 配备一块 6.5 英寸 FHD+ 外屏，覆盖 Gorilla Glass Ceramic 3 玻璃。内屏为 8 英寸 QXGA+ 折叠屏，支持抗反射涂层，峰值亮度最高可达 3000 尼特。

▲ Galaxy Z Fold8 Ultra

影像系统方面，Galaxy Z Fold8 Ultra 后置三摄，包括一颗 2 亿像素广角主摄（F1.7 光圈、支持 2 倍光学变焦）、一颗 5000 万像素超广角镜头（F2.2 光圈），以及一颗 1000 万像素长焦镜头（F2.4 光圈、支持 3 倍光学变焦）。内外屏分别配备一颗 1000 万像素前置摄像头。

性能方面，Galaxy Z Fold8 Ultra 搭载基于 3nm 工艺打造的第五代骁龙 8 至尊版（for Galaxy）处理器。存储组合包括 12GB+256GB、12GB+512GB 以及 16GB+1TB 三个版本。

续航方面，新机采用硅碳（Silicon-Carbon）电池，容量达到 5000mAh，支持 45W 有线快充和 20W 无线充电。