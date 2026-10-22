3999 → 2561 元：海信 3A 原画显示器 G7 Ultra 27 款国补直降，2304 背光分区

海信 G7 Ultra 27 款开售于 2026 年 5 月，首发价 3999 元。

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据介绍，这款显示器内置 2304 个背光分区，实现像素级精准控光，XDR 峰值亮度可达 2000 尼特，覆盖 99% DCI-P3 色域、99% sRGB 色域，ΔE＜2。

接口方面，这款显示器还配备 DisplayPort 2.1 接口，支持 4K 180Hz 无损传输，可避免因带宽不足导致的画面压缩或延迟问题，拥有双模式切换功能，玩家可在 4K 180Hz 和 1080P 360Hz 模式间自由切换，平衡 3A 大作画质和 FPS 竞技游戏超高刷新率需求。

IT之家注意到，这款显示器还拥有全程 DC 调光、软件级低蓝光技术，外观采用“月影灰”设计，自带支架支持俯仰、旋转，也可自行选购 VESA 支架壁挂，支持 KVM 模式，可用一套键鼠控制两台电脑，方便“多机党”玩家。

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