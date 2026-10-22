软银股价较 6 月高点接近腰斩，AI 投资烧钱模式遭市场质疑

IT之家 10 月 22 日消息，据彭博社报道，随着融资成本不断上升，投资者开始质疑软银集团能否持续投入巨额资金发展人工智能，软银市值可能较 6 月高点腰斩。

当地时间 22 日，软银股价盘中一度下跌 6.7%，较 6 月 2 日创下的历史最高点累计跌幅达到 50%。美国超大市值企业的财报表现，也未能打消市场疑虑。

市场对 AI 投资的担忧此前因美国云计算服务商 CoreWeave 陷入债务困境而加剧。CoreWeave 的债券价格跌至困境债券水平，暴露出整个行业面临的融资风险。

Nagomi Capital 投资管理主管村松一之指出，投资者越来越关注 AI 企业的财务健康状况。软银高度依赖借贷融资，加上融资成本不断上升，使其财务风险显得尤为突出。如果全球市场对 AI 增长前景转为悲观，软银愿景基金的投资资产可能贬值，进而推高集团今后的融资风险溢价。

软银的信用风险也在上升。当地时间 20 日，用于对冲软银债务违约风险的信用违约互换报价升至近四年高点。

软银在 AI 领域的投资遍及基础设施、能源和机器人等产业，其中大部分依靠举债筹资。CoreWeave 的债务问题不仅引发债券投资者担忧，也动摇了此前看重软银 AI 投资回报的股票投资者信心。软银股价本月累计下跌超过 30%，9 月的涨幅全部回吐。

AI 模型市场竞争加剧也持续给软银带来压力。软银向 OpenAI 投资了近 650 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,348.06 亿元人民币），但 OpenAI 面临越来越多来自中国的竞争对手，后者能够以更低的价格提供性能相近的模型。

今年 9 月，软银发行了 111 亿美元（现汇率约合 742.52 亿元人民币）的垃圾债券，创下企业垃圾债发行规模的历史纪录，以支持创始人孙正义雄心勃勃的 AI 投资计划。