25W 风冷 499 元性价比之选：绿联三合一充电支架直降，支持 MFW 苹果官方认证

责编： 一乖

作者： 一乖

绿联 25W 风冷三合一无线充电器定价 559 元，今日京东 11.11 直降至 499 元。

TEC 半导体制冷 + 超薄冷却风扇，Apple Watch 充电模块支持 MFW 苹果官方认。

功率 / 温度实时显示，手机充电支架支持 0~90° 自由悬停：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

安克也有类似产品，不过价格稍高一些，此款海外定价 229 美元（约合 1500 元人民币）：

另外安克口碑很好的折叠三合一，目前价格也算不错，比海外 149 美元便宜很多（约千元人民币）：

贝尔金类似支架款“港版”以往代购超千元，目前日亚经常有活动，也是不错的选择。

整体造型非常精致讨喜，但主动风冷较 TEC 风冷散热效果还是有点差距。

京东亚马逊 11.11 现售 891 元，亚马逊微信小程序目前税后 660 元左右（日亚很多产品没有图片，可以看型号买，此款型号是 Belkin WIZ040）：

如果喜欢强散热 + 功率 / 温度实时显示 + 无忧售后，可选择绿联。

如果喜欢精致感可选贝尔金，到手后如果不喜欢，出闲鱼保值率也比较高。

绿联、安克京东支持 7 天试用无理由退货；贝尔金为日本进口（插头国内可直接使用），不支持 7 天无理由退货，且保修相对来说比较麻烦。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】