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25W 风冷 499 元性价比之选：绿联三合一充电支架直降，支持 MFW 苹果官方认证

2026/10/22 14:40:19 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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绿联 25W 风冷三合一无线充电器定价 559 元，今日京东 11.11 直降至 499 元。

TEC 半导体制冷 + 超薄冷却风扇，Apple Watch 充电模块支持 MFW 苹果官方认。

功率 / 温度实时显示，手机充电支架支持 0~90° 自由悬停：

京东绿联 25W 风冷无线充电器三合一 支持 iPhone 16 以上使用折后 499 元直达链接

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安克也有类似产品，不过价格稍高一些，此款海外定价 229 美元（约合 1500 元人民币）：

京东 ANKER 25W 风冷桌面无线充支架款 支持 TEC 风冷券后 1102.99 元领 0.88 元券

另外安克口碑很好的折叠三合一，目前价格也算不错，比海外 149 美元便宜很多（约千元人民币）：

京东 ANKER 25W 风冷无线充电器折叠款 仅支持主动风冷券后 746.24 元领 8.8 折券

贝尔金类似支架款“港版”以往代购超千元，目前日亚经常有活动，也是不错的选择。

整体造型非常精致讨喜，但主动风冷较 TEC 风冷散热效果还是有点差距。

京东亚马逊 11.11 现售 891 元，亚马逊微信小程序目前税后 660 元左右（日亚很多产品没有图片，可以看型号买，此款型号是 Belkin WIZ040）：

京东贝尔金 25W 风冷无线充电器三合一 仅支持主动风冷券后 891.49 元领 20 元券

如果喜欢强散热 + 功率 / 温度实时显示 + 无忧售后，可选择绿联。

如果喜欢精致感可选贝尔金，到手后如果不喜欢，出闲鱼保值率也比较高。

绿联、安克京东支持 7 天试用无理由退货；贝尔金为日本进口（插头国内可直接使用），不支持 7 天无理由退货，且保修相对来说比较麻烦。

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关键词：苹果充电器

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