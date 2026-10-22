讯飞星火 X2.6 端云一体大模型发布，首次基于全国产算力实现代码和智能体能力突破

IT之家 10 月 22 日消息，在今日下午的科大讯飞全球 1024 开发者节活动中，讯飞星火 X2.6 端云一体大模型正式发布。

讯飞星火 X2.6 宣称首次基于全国产算力实现代码和智能体能力突破。科大讯飞董事长刘庆峰表示，只有星火一家是用全国产算力训练的，其他全是在 N 卡上训练，而且科大讯飞的尺寸是最小的。

此外，刘庆峰表示讯飞星火 X2.6 率先突破国产芯片长程任务的训练效率瓶颈，适配国产平台的长程任务动态并行训练技术，解决了因为国产芯片显存带宽限制导致的混合训练效率低下问题。

对于国产算力集群在长程任务上的推理效率，科大讯飞也实现了两个重要创新：

一个是基于国产异构算力的分布式推理技术，解决国产芯片显存带宽限制导致的训不快问题。

另一个是提出基于国产设备的开发技术，很多东西都不用重新再计算，直接用原有结果就可以。

此外，星火 X2.6-4B 开源端侧大模型正式发布，率先实现端侧大模型智能体能力阶跃，相比 X2.5-4B 模型的各项跑分都有明显提升。

IT之家从发布会获悉，9 月 1 日星火 X2.5-4B 端侧模型开源以来，下载量已进入全球端侧模型前四。

讯飞星火 X2.6 系列模型现已在讯飞星火官网开放试用，首发星火大模型端云一体协同架构。

讯飞星火 X2.6 基于国产算力完成训练，采用 293B-A30B 参数的 MoE 架构，上下文长度拓展至 1M，代码与智能体能力达业界一流水平，同时提供专业安全防护并支持按任务场景自定义安全策略，推理定价为：

输入限时 0.9 元 / 百万 tokens

输入缓存命中限时 0.08 元 / 百万 tokens

输出限时 3.6 元 / 百万 tokens

讯飞星火 X2.6-4B 开源端侧大模型在代码、智能体、长文本及多语言能力上实现大幅提升，新增三档推理模式，自研推理框架下的推理效率较 ollama 有所提升，推理定价限时免费。