小鹏 GX 累计交付突破 30000 台，将启动中东及全球交付

IT之家 10 月 22 日消息，小鹏汽车今日宣布，小鹏 GX 累计交付突破 30000 台，创小鹏 30 万元均价高端车型最快交付纪录、单车型营收最快破 100 亿元纪录。全球市场布局也同步提速，中东区域已收获近 4000 台订单，下一阶段将启动中东及全球交付。

据IT之家此前报道，小鹏 GX 旗舰 SUV 于今年 5 月 20 日正式上市。该车提供纯电、增程两种不同动力，售价区间为 27.98 万-35.98 万元，限时减免 1 万元。

小鹏 GX 外观设计汲取了游艇灵感，拥有 5265mm x 1999mm x 1800mm 尺寸和 3115mm 的轴距，配备 22 英寸超宽鸳鸯胎；提供珠峰白、极地黑、峡湾灰、丹霞红、云漠金五款配色，以及拂晓白、林雾紫、铂金棕色内饰。

小鹏 GX 搭载 21.4 英寸 3K 吸顶屏（支持智能防夹感应）与 17.3 英寸 120Hz 中控屏，配备行业首个拥有杀菌功能的风冷无霜车载冰箱，支持语音控制冰箱；配备聆境 AI 音响 Max（全车 33 颗扬声器）、翻毛皮顶棚、纳帕真皮内饰、木纹中控及三层氛围灯。

动力方面，小鹏 GX 提供纯电与增程双版本选择。增程版搭载 1.5T 增程器，纯电续航达 430km，综合续航超过 1585km；纯电版基于 800V 高压碳化硅平台，CLTC 续航最高可达 750km，支持 5C 超充技术。全系标配双腔空气悬架与 CDC 阻尼调节，兼顾舒适性与操控支撑。