诺基亚 2026 年第三季度调整后营业利润 6.05 亿欧元，同比增长 35%

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IT之家 10 月 22 日消息，诺基亚今日公布 2026 年第三季度业绩报告：
第三季度销售净额为 51.5 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 386.51 亿元人民币），同比增长 10%，市场预估为 50.6 亿欧元（现汇率约合 379.76 亿元人民币）；
第三季度调整后营业利润为 6.05 亿欧元（现汇率约合 45.41 亿元人民币），同比增长 35%，市场预估为 4.54 亿欧元（现汇率约合 34.07 亿元人民币）；
第三季度调整后运营利润率为 11.7％，市场预估为 9.14％；
第三季度调整后每股收益为 0.090 欧元（现汇率约合 0.68 元人民币），同比增长 50%，市场预估为 0.06 欧元（现汇率约合 0.45 元人民币）。
2026 年第三季度，诺基亚网络基础设施净销售额按固定汇率同比增长 15%，其中 IP 网络增长 43%，光网络增长 18%。集团对 AI 和云客户的净销售增长了 123%，订单收量增长了 118%。
诺基亚仍然预测 2026 年全年调整后营业利润为 21 亿欧元至 26 亿欧元（现汇率约合 157.61 亿元至 195.13 亿元人民币）。