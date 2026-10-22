5 周连发 4 次更新：消息称索尼 14.20 固件封堵 PS5 的 A53 破解漏洞

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Notebookcheck 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称适用于 PlayStation 5 游戏主机的 14.20 固件更新，已封堵修复了破解漏洞。

该媒体指出，围绕着 PlayStation 5 的破解攻防战，索尼在过去 5 周已连续发布 4 次 PS5 系统更新。IT之家援引博文介绍，梳理相关事件如下：

时间 事件 2026 年 7 月下旬 PS5 固件 26.05-13.60.00 发布，后者成为 Relapse 越狱工具支持的最高固件版本之一。 2026 年 9 月 16 日 索尼推送 14.00.00 固件更新；此后发布的新游戏开始要求更高系统版本，形成一道“版本墙”。 2026 年 9 月 29 日前后 开发者 Nathan Fargo 发布名为 Relapse 的 PS5 越狱工具，利用浏览器与内核漏洞组合，据称可获得系统核心内存读写控制；支持固件 7.00 至 13.60，覆盖标准版 PS5 与 PS5 Pro。 2026 年 10 月上旬 越狱生态开始扩散：出现 Overdrive、Orbit Store 等第三方自制商店类应用；同时有报道称部分 PS5 独占游戏被移植到 PC 运行，跨游戏 MOD 也开始出现。 2026 年 10 月 14 日 媒体集中报道 Relapse 传播、第三方商店及 AI 辅助模拟器进展，称 PS5 面临较严重的安全与盗版压力。 2026 年 10 月 18 日 破解社区公布针对 14.10 固件的技术进展：据称已在用户态实现任意代码执行；但报道同时指出尚未获得内核内存读写，内核地址空间随机化和硬件 hypervisor 仍是障碍。 2026 年 10 月 20 日 有自制软件开发者展示在 14.10 固件上进入 PS5 调试菜单的证据；这被视为向更高权限访问迈出的重要一步，但并不等同于完整越狱。 2026 年 10 月 21 日 索尼推送 26.07-14.20.00 固件，安装包约 1.2 GB；官方说明仅称改进界面消息与易用性，但外界普遍认为其目的是在《GTA6》11 月 19 日发售前封堵近期破解进展。

在破解路径上，Relapse 是利用 2026 年 9 月底公开的 PS5 越狱利用链，适用于最高 13.60 固件，主要针对主系统层面的漏洞。

A53 漏洞则被视为另一条独立攻击路径。“A53 漏洞”指针对主机内 ARM Cortex-A53 协处理器的安全缺陷，破解者可在该协处理器固件中执行代码，从而绕过或削弱索尼的安全验证机制。

公开的概念验证显示，攻击者可通过 PS5 的调试通信接口读写 A53 内存、定位固件代码并打补丁，最终在 A53 固件中执行任意代码。初步迹象显示，14.20 可能修复了针对 ARM Cortex 处理器的 A53 漏洞。

开发者 Gezine 于 10 月 18 日展示了在 14.10 固件上访问隐藏调试设置的能力；索尼几天后便推送了 14.20，但目前尚无证据表明它同时封堵了 Gezine 展示的调试入口。