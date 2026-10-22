Sunbeam 推出 F1 Pro Poplar / Walnut 翻盖手机：联发科 MT6739 芯片，主打无浏览器无社交应用

IT之家 10 月 22 日消息，制造商 Sunbeam Wireless 现已在海外市场推出 F1 Pro Poplar、Walnut 两款翻盖手机。支持与 Signal 用户通信、接收电子邮件等，计划 11 月发售，售价 389 美元（IT之家注：现汇率约合 2,602 元人民币）。

据介绍，该系列手机主打简洁软件体验，没有网页浏览器、社交媒体和应用商店。新机支持 Dewdrop 即时通信 App，用户既可以与其他 Dewdrop 用户互发消息，也可以与使用普通智能手机的 Signal 用户通信。

硬件方面，这两款手机均配备 2.8 英寸触控屏，分辨率为 480*640，搭载联发科 MT6739 芯片，拥有 3GB 内存和 32GB 存储空间，支持 microSD 卡扩容。

同时，这两款手机配备 500 万像素摄像头、2200mAh 可拆卸电池，具备 USB-C 和 3.5mm 接口。搭载 BasicOS 操作系统，支持收发电子邮件、Waze 导航、Wi-Fi 热点等，并计划未来支持网约车服务。并支持音乐播放器、录音机、可视语音信箱等，手机同样具备视频录制和播放功能，但单段视频时长限制为 2 分钟。