苹果 Apple Store 零售店 iPhone Duo 巨型雕塑揭幕首秀：全球四家店展出，中国有一家

IT之家 10 月 22 日现场消息，为了庆祝 iPhone Duo 的发布，苹果在全球四家 Apple Store 零售店展出 iPhone Duo 雕塑，让人们在走进全球 Apple Store 零售店时，就能领略到它的魅力。

Apple 第五大道（Apple Fifth Avenue，美国纽约）

Apple 静安（Apple Jing’an，中国上海）

Apple BKC（印度孟买）

Apple 考文特花园（Apple Covent Garden，英国伦敦）

IT之家今日（10 月 22 日）在 Apple 静安零售店现场，为大家带来 iPhone Duo 巨型雕塑揭幕首秀图：

这些雕塑融合了灯光动画与音效，为顾客提供了一个引人注目的拍照打卡点。

每一个镜面形态的 iPhone Duo 都拥有专属的配乐与灯光设计，在零售店营业期间每 15 分钟会上演一次。每一座雕塑分别演奏一种主导乐器，依次加入，以此象征 iPhone Duo 的多面性，以及它们如何毫不费力地协同工作。

五个 iPhone Duo 所展现的乐器分别为钢琴、单簧管、大提琴、颤音琴、长笛。

这些雕塑代表了用户可以使用 iPhone Duo 的不同方式，其灯光动画的灵感则借鉴了全新设计的 Siri AI。

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