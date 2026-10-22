我国拟于载人登月任务前安排揽月着陆器无人飞行任务，现公开征集项目

IT之家 10 月 22 日消息，据中国载人航天工程办公室，按照我国月球探测工程登月阶段任务初步总体规划，拟于载人登月任务前安排揽月着陆器无人飞行任务。为充分利用无人飞行机会，鼓励空间科学探索与航天新技术试验，促进高水平科技人才培养，提升飞行任务综合效益，现面向国内公开征集基于揽月着陆器（无人飞行）可用资源的有源搭载载荷项目。

IT之家附征集范围：

政府机构、科研院所、教育机构、企事业单位、行业组织等独立法人单位。

基本要求：

搭载项目应面向科学和技术前沿，符合国家发展战略需求和科学技术发展趋势。

搭载项目在空间开展实验的必要性充分，并具备面向月球探测任务的工程可实现性。

同等条件下，与月球探测工程任务关联性高的搭载项目优先予以搭载。

有关说明及注意事项：

单次任务搭载载荷总质量不超过 50kg，总功耗一般不超过 100W。

申请人 (单位) 组织编写《申报表》（模板见附件 1）和《建议书》（模板见附件 2），并提交单位盖章版纸质文件及电子版各一份，注明详细通讯地址及电话。

截止日期为 2027 年 3 月 1 日，纸质版信函收件地址：北京市海淀区中科院新技术基地，邮编 100080，电子邮箱：zczxzj@csu.ac.cn。

搭载项目本身不收取搭载费用，搭载项目研制以及搭载实施经费由搭载项目单位自筹，包括搭载过程中产生的设计、研制、测试、安装、联试等实施费用以及会议、评审、资料等必要的管理费用，具体可由合作各方协商确定。

我国载人月球探测计划的目标是在 2030 年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成“登、巡、采、研、回”多重任务。随着无人绕月验证任务的临近，中国探月的下一步正从图纸走向现实。

根据规划，2028 年至 2030 年间，我国将在文昌航天发射场密集执行 3 次无人绕月验证任务及 1 次载人登月任务，标志着中国载人航天工程正式从近地轨道迈向地月空间。