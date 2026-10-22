我国再添大科学装置，“模式动物表型与遗传研究”通过国家验收

IT之家 10 月 22 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 22 日），大科学装置 —— 模式动物表型与遗传研究设施通过国家验收，标志着我国建成了国际先进的、以猪和灵长类动物为模型开展全尺度、覆盖全生命周期表型与遗传研究的大型综合用户装置。国家验收委员会认为，项目全面、高质量完成了国家发展和改革委员会批复的各项建设任务。

模式动物表型与遗传研究设施由中国科学院昆明动物研究所和中国农业大学作为共同项目法人单位，分别在云南昆明建设灵长类设施、在河北涿州建设猪设施。

其中，由中国科学院昆明动物研究所负责建设的灵长类设施主要建设模式动物生产与培育、表型分析、遗传分析及信息处理与智能自动化管控四个系统，构建了从分子到细胞、从组织到整体、从胚胎发育到成体行为的全方位研究体系，可实现对灵长类动物表型与遗传的高通量、连续性、精准性获取与分析。灵长类动物是解析脑功能、模拟人类疾病和研发创新药物不可替代的实验模型。借助灵长类设施，科研人员可开展脑认知、神经与精神疾病、传染病、心血管与代谢性疾病等前沿领域研究，解析重要表型的遗传与进化机制，为疾病治疗和药物研发提供关键理论支撑。

目前，灵长类设施已全面开放运行，面向全球用户提供从动物模型构建、表型测定到遗传分析的全链条服务，支撑了国家重点研发计划、科技创新重大项目等一批重要任务。设施将成为灵长类实验动物与动物实验的国际基地，围绕生命医药、脑机接口等前沿领域突破关键核心技术，打造高技术孵化中心。

IT之家从报道获悉，除了灵长类设施以外，由中国农业大学建设在河北涿州的模式动物（猪）表型与遗传研究设施是目前全球首个完备的研究实验动物猪的遗传和表型检测体系。

猪，在组织器官结构、生理调控方式、遗传调控机制等多个方面均与人类十分相近，与人的基因相似度达 85% 左右。利用实验猪，科研人员可以开展人类的心血管疾病、代谢性疾病和器官移植等研究，因此猪除了对人类来说有重要的食用价值外，也是重要的动物实验模型。这座模式动物猪研究设施，简单说就是专门研究实验动物猪的综合科学平台，集猪培育、表型观测、基因分析和数据管理于一身，打造了一套大规模、标准化、高精度、智能运转的科研体系。

繁育实验猪是这里工作人员的核心工作之一，设施内配有智能自动管控系统，既能养普通实验猪，也能培育等级更高的实验猪，从猪繁育到开展实验，全流程都能精细管控，同时还能高效处理养殖环境中产生的废弃物。这里还建设了全球设计存储容量最大的猪种质资源库，最多可以保存 1000 万份生物样本。