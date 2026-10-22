壹号本 OneXPlayer 3 三合一游戏掌机体验：首发英特尔 Arc G3 Extreme，35W 畅玩百帧黑神话悟空

最近一两年，PC 游戏掌机赛道明显热闹了起来。自 Steam Deck 验证了掌机形态运行 PC 游戏的可行性后，各大硬件厂商纷纷跟进，Windows 掌机在比拼性能释放与屏幕素质之余，也开始在产品形态和底层芯片上寻找新的突破口。

就在今年 6 月，壹号本科技发布了一款新品 ——OneXPlayer 3 三合一 PC 游戏掌机，首发预售价 8999 元起。它最大的卖点有两个：一是掌机、平板、迷你笔记本三种形态自由切换，二是成为首款搭载英特尔 Arc G3 Extreme 平台的便携 PC。官方数据显示，这颗芯片在 35W TDP 下即可实现《赛博朋克 2077》119 帧的游玩表现。

IT之家拿到的是 24GB+1TB 版本。它配备一块 8.8 英寸 1920×1200 OLED 屏幕，支持 1100 尼特 HDR 峰值亮度与 144Hz 可变刷新率；内置 85Wh 大容量电池，在已量产游戏掌机中属于相当夸张的规格；存储方面除了原生 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD，还额外提供 Mini SSD 扩展槽与 TF 卡槽，三路扩展方便玩家存放越来越庞大的 3A 游戏。

外观包装

接下来，IT之家就先带大家了解这颗首次亮相的英特尔锐炫 G3 Extreme 处理器，随后再结合跑分与游戏实测，看看 OneXPlayer 3 的实际表现究竟如何。

一、专为掌机打造的英特尔锐炫 G3 Extreme 平台

OneXPlayer 3 最核心的看点，在于首发搭载了英特尔专为 Windows 掌机打造的原生旗舰 SoC—— 锐炫 G3 Extreme。

该芯片基于英特尔 Panther Lake 架构与 Intel 18A 制程工艺打造，结合全新的 RibbonFET 晶体管与 PowerVia 背部供电技术，大幅优化了每瓦性能效率，这对于散热空间和电池容量均受限的掌机设备而言尤为关键。

CPU 规格上，锐炫 G3 Extreme 采用 14 核 14 线程的三丛集混合架构（2 个性能核 + 8 个能效核 + 4 个超低功耗能效核），配备 12MB 缓存，最高睿频可达 4.7GHz。其基础功耗为 25W，支持在 8W 至 35W 范围内宽域调节，玩家可根据游戏负载或办公场景灵活调配整机的性能与续航。

决定掌机体验的图形部分，它内置了新一代 Xe3 架构的锐炫 B390 核显，拥有 12 组 Xe3 图形核心，最高动态频率 2.3GHz，原生支持硬件光追、AV1 编解码与最新的 XeSS 3.0 技术。借助 XeSS 超分辨率与多帧生成技术，配合底层功耗调度优化，这颗核显能在掌机有限的功耗墙内输出更高且更稳定的帧率，满足在 1080P 及 1200P 分辨率下流畅运行主流 3A 大作的需求。

此外，锐炫 G3 Extreme 还强化了本地 AI 算力。其集成的高性能 NPU（算力可达 46~50 TOPS）与 GPU 协同工作，平台总 AI 算力最高可达 180 TOPS。这不仅为游戏中的 XeSS 3.0 超分与帧生成提供了硬件加速基础，也能从容应对视频剪辑、本地 AI 推理等轻生产力任务，契合了 OneXPlayer 3 三合一多场景使用的产品定位。

二、理论跑分实测

作为这台三合一掌机的核心，Arc G3 Extreme 兼顾游戏与轻生产力，我们先通过两套主流基准测试，看看它的 CPU 理论性能水平，测试全程保持 35W 满功耗档位。

首先是 CPU-Z Bench v17.01.64 测试，开启全部 14 线程，单线程拿到 745.8 分，多线程成绩为 7135.4 分，多核倍率 9.57x。

单核成绩直接关系游戏帧率、软件响应速度，这个表现在掌机平台属于不错的水准，多线程则可以应对压缩、脚本运算、多开应用这类负载。

Cinebench 2024 的测试结果同样可以作为参考，14 核运行在 3.69GHz，多核得分 861pts，单核 113pts，多核倍率 7.60x。

对比常规笔记本处理器，受限于掌机的功耗约束，多核爆发力不如高性能游戏本，但放到 Windows 掌机赛道，这套成绩足够支撑日常办公、内容剪辑以及各类 PC 游戏，兼顾掌机形态下持续稳定的性能输出。

OneXPlayer 3 搭载 LPDDR5X-8533 板载内存，我们使用 AIDA64 进行带宽与延迟测试。实测内存读取带宽 94117 MB/s，内存延迟 102.2 ns。

高频 LPDDR5X 内存为核显提供了充足的显存带宽，对于 Xe3 核显来说，内存带宽会直接影响游戏帧率稳定性，这套带宽规格可以充分释放 Arc G3 Extreme 核显的潜力，同时低延迟也能保证系统、游戏加载和操作反馈足够跟手。

硬盘方面，搭载铠侠 EXCERIA BASIC 1TB PCIe4.0 SSD，除了这块主 SSD 之外，机器还额外配备 Mini SSD 扩展位与 TF 卡槽，位于机身底部，无需拆机即可安装，拓展方案十分灵活。

IT之家使用多款工具进行综合测速，CrystalDiskInfo 检测硬盘健康状态 100% 良好，待机温度 36℃。

CrystalDiskMark 9.0.1 采用默认 70% 读 30% 写混合模式，1GiB 测试样本，5 轮循环，SEQ1M Q8T1 顺序读取 6226.79 MB/s、写入 6590.29 MB/s，混合读写 5394.86 MB/s；单队列下顺序读 3737.61 MB/s、写 5541.09 MB/s。4K 随机读写方面，多线程 4K 读 854.56 MB/s、写 717.54 MB/s，单线程 4K 读 79.50 MB/s、写 249.06 MB/s，随机性能可以保障系统、游戏小文件加载速度。

AS SSD Benchmark 1GB 测试中，顺序读取 5601.39 MB/s，顺序写入 695.82 MB/s；4K 单线程读 66.89 MB/s、写 218.85 MB/s，4K 多线程 64 队列读取 1678.17 MB/s、写入 2552.11 MB/s，总得分 6087 分，其中读取分项 2305 分、写入分项 2841 分。

TxBENCH，512MB 文件模式测试，256K 块顺序最大读速 6799.320 MB/s、写速 6525.814 MB/s；256K 随机单队列读 2116.411 MB/s、写 1033.089 MB/s；4K 单线程随机读 73.402 MB/s、写 203.297 MB/s，4K 32 队列随机读 139.485 MB/s、写 365.921 MB/s。

综合多项测试来看，这块铠侠 PCIe4.0 SSD 整体速度稳定，顺序读写能够快速完成大型游戏拷贝，随机读写保证日常使用流畅，再搭配机器自带的双扩展位，很好解决掌机玩家最头疼的存储空间不足问题。

CPU 的理论成绩我们已经看过，而对于一台主打 3A 游戏体验的 Windows 掌机来说，GPU 性能才是决定游戏帧率上限的核心。

本次IT之家在 35W 满功耗档位下，使用 3DMark 多套基准项目对 Arc B390 核显进行测试，覆盖 DX12、DX11、光追等不同场景，综合评估它的图形性能。

Time Spy 是大家最熟悉的 DX12 基准测试，也是衡量现代显卡性能的重要标尺，本次最高一轮总分 6653，其中显卡分数 6193，CPU 分数 11499。这个成绩放在掌机平台属于第一梯队水准，也印证了 Xe3 核显在 DX12 新游戏中的发挥潜力，配合 XeSS 3.0 超分与帧生成技术，可以进一步放大帧率表现。

Solar Bay 是 3DMark 专门的光线追踪专项测试，用来检验硬件光追单元的渲染能力，这台 OneXPlayer 3 拿到了 26224 分，三个章节平均帧率稳定在 99.71FPS，说明 Arc B390 的光追硬件单元具备不错的底子，在支持光追的游戏里，开启光追特效后依然有可控的性能损失，不至于帧率直接崩盘。

Fire Strike 为 DX11 传统图形测试项目，总分 12891，显卡得分 15874，物理分数 25387。DX11 依然是不少老款 PC 大作、独立游戏使用的 API，这项成绩代表它面对大量经典游戏时，同样可以保持稳定的图形输出，兼容性和性能释放都有保障。

同时我们也附带跑了 3DMark CPU Profile，最高线程档位 7586 分，16 线程 7676 分，和前面 Cinebench、CPU-Z 的成绩趋势能够互相印证，多线程、单线程表现符合 Arc G3 Extreme 这颗 SoC 的定位，面对游戏里的物理计算、后台任务调度都能够从容应对。

综合整套 3DMark 跑分不难看出，Arc G3 Extreme 上的这颗 B390 核显，兼顾了 DX12 新 API、硬件光追以及 DX11 老游戏的性能表现，搭配高频 LPDDR5X 内存带来充足显存带宽，再加上掌机支持的 8W-35W 宽域功耗调节，既能拉高功耗冲击高帧率，也能压低功耗换取更长续航，很好适配掌机这种多变的使用场景。

三、烤机测试

理论跑分只能反映硬件上限，长时间高负载下的持续性能释放、温度控制，才是这台 Windows 掌机能否稳定游玩 3A 大作的关键。

本次烤机全程使用 HWiNFO64 搭配 GPU-Z 同步监控各项参数，在 35W 性能档位下依次完成 CPU 单烤、GPU 单烤以及 CPU+GPU 双烤三项压力测试。

首先是 CPU 单烤，测试 10 分钟，CPU 核心温度维持在 76~79℃，左右，功耗在 35W 上下。

烤机 30 分钟之后，OneXPlayer 3 依旧稳定 ——

封装功耗稳定在 35W 上下，温度维持在 76~79℃。

GPU 单烤使用 FurMark-GL 1080P 渲染压力测试，满载后 GPU 负载稳定维持 98%~99%，芯片整体功耗稳定在 35W。温度方面，稳定区间为 69℃，最高峰值 72℃，测试全程平均帧率 77FPS，运行状态平稳，没有明显的掉速、闪退现象，B390 核显可以稳稳守住该功耗下的图形性能。

最后是整机双烤，模拟游戏场景里 CPU、GPU 同时高负载的极限工况。

如图所示，双烤 10 分钟，CPU 跑满 35W PL1 功耗，核心封装温度 70~72℃。

继续双烤 20 分钟，CPU 依旧稳定在 34-35W 上下，核心温度为 74°C 左右。

双烤过程中，IT之家也对 OneXPlayer 3 的机身温度进行了测试。如图所示，机身正面最高温度在 43℃ 左右，主要集中在屏幕左侧；出风口温度最高达到 49.5℃，CPU 产生的热量主要通过这里排出。

实际测试中，有两处表现比较让人惊喜。首先是手柄的温度控制，几乎感受不到明显热量，握持时甚至有些温凉，主机在高负载下产生的热量并没有明显传递到手柄上。其次，充电器的最高温度为 42.3℃，整体温升比较温和，没有出现预想中明显发烫的情况。

综合烤机结果来看，这套散热模组可以 hold 住 35W 档位下 SoC 的持续释放，单烤、双烤均可以稳定跑满预设功耗，温控水平放在掌机形态里属于不错水准，长时间玩游戏、生产力负载时，不会因为过热频繁触发大幅降频。

四、游戏实测

理论跑分与烤机稳定性只能作为参考，实际游戏里的帧率表现，才是用户最关心的部分。

本次全部游戏测试统一在 35W 性能档位下进行，分辨率统一为 1920×1200，使用游戏内置 Benchmark 或者实战对局记录帧率，同时搭配 Intel Arc 显卡专属的 XeSS 超分与帧生成功能，区分原生、XeSS、光追等不同档位，直观展现 Arc B390 核显的游戏表现。

首先是《CS2》，测试为 1080P 高画质实战对局，全程平均帧率 100FPS 上下，画面流畅，作为对 CPU 调度比较敏感的竞技 FPS 游戏，Arc G3 Extreme 的 IA 核心可以很好地支撑游戏运行，日常对战、跑图都有着不错的流畅度，对于这类轻量化竞技网游，这台掌机可以轻松胜任。

接下来是《赛博朋克 2077》，这款游戏也是检验 Arc 显卡 XeSS 与光追能力的标杆作品，IT之家测试了多档设置。

如上图，低预设、关闭光追、开启 XeSS 帧生成：平均帧率 222.15FPS，最小帧率 183.95FPS，是本次该游戏的最高帧率档位，流畅度拉满。

高预设、光追低、开启 XeSS 帧生成：平均帧率 140.81FPS，最小帧率 117.32FPS，在开启基础光追之后，依旧维持很高的帧率。

这里补充说明一下，在游戏内的 XeSS 菜单中，帧生成仅提供自动选项，默认是 2 倍帧生成；如果想要解锁 XeSS 3-MFG 的 4× 多帧生成，需要进入 Intel Graphics Software 驱动面板，在显卡设置内手动打开 XeSS 帧生成覆盖，才能启用 4 倍帧生成模式，也是本次 200 + 高帧率的来源。

可以看到，XeSS 帧生成对于《赛博朋克 2077》的帧率提升幅度巨大，是这颗核显游玩光追大作的关键。

那么，在关闭 XeSS 帧生成、采用默认高画质预设且关闭光追的情况下，OneXPlayer 3 又能跑出怎样的成绩呢？

从上图可以看到，游戏平均帧率达到了 58.54 FPS，已经非常接近 60 FPS。考虑到《赛博朋克 2077》对硬件性能的要求，这样的表现还是有些出乎意料。即便没有开启 XeSS 帧生成这项“外挂”，也能在高画质下获得接近 60 帧的游戏体验。

接下来是《地平线 6》，该作没有提供 XeSS 功能选项，全部为原生渲染、低画质预设，两轮 Benchmark 成绩分别为平均 68FPS、平均 65FPS。

在没有超分与帧生成加持的原生渲染条件下，这个帧率能够满足可玩标准，画面整体运行平稳，流畅游玩不是问题。

最后，IT之家用《黑神话：悟空》基准测试场景进行实测，分辨率固定 1920×1200，贴图、植被、阴影、毛发等基础画质全部设为中档，分别测试 XeSS 自动（2X）、XeSS 自动（4X）以及 XeSS 关闭三档方案，直观对比不同超分技术带来的帧率差异。

开启 XeSS 4X 模式时（均为超采样清晰 60），整机平均帧率可达 152fps，最高 183fps、最低 68fps，95% 场景帧率高于 126fps，帧率曲线整体平稳，在这个画质下能够实现高刷流畅游玩；

开启 XeSS 2X 之后，平均帧率回落至 93fps，最高 122fps、最低 59fps，95% 场景帧率高于 72fps，依旧可以流畅体验；

最后默认画质下，默认关闭帧生成后，性能压力来到最大，平均帧率为 55fps，最高 66fps、最低 26fps，95% 场景帧率高于 42fps。

整套测试中显卡全程基本满载，温度控制在 68℃ 上下，CPU 功耗维持在 35W 左右，温控表现稳定，能够持续释放性能。

实际游玩《黑神话：悟空》时，在默认中档画质下，游戏帧率基本能维持在 60 FPS 左右，整体运行比较稳定，流畅游玩没有太大压力。

五、外观设计

再来看看外观设计。

OneXPlayer 3 主机部分，机身顶部配备了带呼吸灯效的指纹电源键、音量调节按键、3.5mm 耳机麦克风二合一接口，以及 2 个 USB-C 4.0 接口和 1 个 USB-A 3.2 接口，方便连接各类外设。

机身底部则配备了双扬声器、键盘连接触点、Mini SSD 扩展位和 TF 卡扩展位，为外接键盘、存储扩容等使用场景提供了支持。

背部采用格栅式散热开孔，并印有品牌标识、Intel Arc 以及哈曼音响标识。

随机器还附带了同风格收纳包，黑色底色搭配橙色拉链点缀，外出时可以将主机与相关配件一并收纳，减少携带负担。

OneXPlayer 3 设计上最大的优势，便是三合一。简单来说，它既是一台掌机，也可以作为平板，又或者是加上键盘作为笔记本使用。

通过滑轨与 Pogo Pin 触点，设备可以在掌机、平板和笔记本三种形态之间切换，左右分离手柄也能拆下后重新组合。不同形态对应不同的使用场景，让它不再局限于一台单纯的 Windows 游戏掌机。

掌机模式下，两支手柄分别沿滑轨安装在主机两侧，完成触点连接后即可识别，无需额外进行蓝牙配对。弧形握把贴合手型，摇杆配备环形 RGB 灯效，按键布局也贴合 PC 游戏的操作习惯。

装好手柄后，整机就是一台完整的 Windows 掌机，拿起来便能开始游戏。

不过在掌机形态下，实测重量达到了 939g，不算轻巧，刚上手时可能觉得还好，但连续玩上一个小时左右，双手就容易出现明显的酸胀感。

即便是去掉手柄，平板模式下的主机的重量也超过了 770g。

尽管是掌机，但重量并不算优势。这时候你就可以考虑换一种玩法：将主机切换到平板模式，放在桌面上，再用手柄进行操作。

这样既能继续享受大屏游戏体验，也不用一直用双手托着整台设备。

如下图，将两支手柄从主机上取下后，还可以通过拼接组合成一个一体式大手柄。

它的设计思路与 Switch 分体手柄的组合方式有些相似，拼接后中间还带有一块独立触控板，在需要时临时替代鼠标，方便进行一些 Windows 界面操作。

拆下手柄后，主机还可以独立作为平板使用。

机身自带支架，俯仰角度可以灵活调节，放在桌面上浏览网页、观看视频都比较方便。

对于游戏玩家来说，平板模式还有一个很实用的价值：它可以直接充当一块便携游戏屏幕。出门时，如果不想额外携带显示器，又希望获得比传统掌机更轻松的游玩姿势，就可以把主机支起来，再搭配手柄使用，省去了单独购买和携带便携屏的麻烦。

平板形态也让它具备了更多日常使用的可能。比如暂时不玩游戏时，也能用它追剧、浏览网页，不必为了不同用途再额外准备一台设备。

搭配专属磁吸键盘套件后，OneXPlayer 3 又能变身为一台小型笔记本。

键盘通过磁吸触点与主机连接，自带触控板，黑橙撞色键帽也与整机的设计风格保持一致。需要处理文档、回复消息、浏览网页时，装上键盘就能开始工作。

这一点对于经常出差、旅行，或者需要随身携带设备的人来说尤其有用。传统游戏掌机虽然便于娱乐，但临时遇到工作任务时，往往还得额外准备键盘，甚至需要再找一台电脑。OneXPlayer 3 自带键盘套件，能够应付不少临时办公需求。当然，它的键盘按键尺寸相对较小，刚开始使用时需要花些时间适应，长时间、高强度文字输入也很难完全替代常规笔记本，但用来修改文档、回复邮件、处理简单表格等应急任务，基本没有问题。

总而言之，IT之家这段时间的体验下来，OneXPlayer 3 模块化设计主要体现在设备形态能够跟着需求变化 —— 想玩游戏时，装上手柄就是掌机；长时间游玩觉得手累，可以将主机支在桌面上，用手柄继续玩；临时有工作要处理，再装上键盘，也能完成一些基础办公任务。

当然，更严谨的来说，OneXPlayer 3 肯定不能完全取代专业笔记本，但通过主机、键盘和分体手柄的组合，确实减少了部分场景下额外携带设备的必要，也让 Windows 掌机的使用边界变得更宽。

在软件方面，这台 OneXPlayer 3 出厂预装 OneXConsole 壹号玩家中心，包括游戏库、编程手柄、其他三大页面。

在这里可以完成整机性能、风扇策略、马达震动等多项参数的自定义调节。性能档位默认最高给到 35W 功耗释放，用户还能在软件内手动开启超频选项，进一步挖掘硬件性能潜力。

在「编程手柄」页面，玩家可以对手柄全部按键、摇杆、扳机键进行自定义映射、宏编程，还能保存多套按键方案，适配不同游戏的操作习惯。

「其他」页面集成了更多辅助功能：AI 与进阶应用设置、手柄和 BIOS 固件更新、Steam / Epic / Xbox 等游戏平台资源下载、游戏专属性能预设、手柄按键检测。

同时 OneXConsole 支持前端悬浮快捷面板，在游戏、应用运行的过程中，不用退出当前画面，就能随时唤起快捷菜单，快速调整运行功耗、风扇模式、屏幕亮度、系统音量、CPU 睿频等关键选项，兼顾操控自由度与游玩连贯性，玩家可以根据游戏负载，实时平衡性能、噪音与续航。

总结

在 Windows 掌机市场中，壹号本 OneXPlayer 3 通过“三合一形态”打出了一套差异化组合拳。

硬件层面上，英特尔锐炫 G3 Extreme 处理器的首次落地，展现了 Intel 18A 制程与 Xe3 架构在移动端低功耗场景下的潜力。从实测表现来看，整机在 35W 满功耗下不仅能保持稳定的散热与性能输出，其内置的 Arc B390 核显在配合 XeSS 3.0 超分辨率与多帧生成技术后，更是在 1200P 分辨率下让《黑神话：悟空》《赛博朋克 2077》等重度 3A 大作跑出了百帧以上的高水准流畅度，图形表现摆脱了以往核显掌机面对大型游戏时的局促感。同时，8.8 英寸的高刷 OLED 屏幕、高达 85Wh 的大容量电池以及三路存储扩展方案，也补齐了掌机玩家在视觉体验、续航与存储空间上的核心痛点。而在产品形态上，滑轨可拆卸手柄、机身支架与磁吸键盘的模块化组合，在掌上娱乐之外，提供了应急移动办公的更多可行性。

如果你希望拥有一台性能足以畅玩主流 3A 大作、同时在出差旅途中又能随时立在桌面轻松游玩或充当迷你笔记本应急办公的多面手设备，那么这台首发搭载英特尔 Arc G3 Extreme 平台的 OneXPlayer 3，无疑是一个兼顾了硬核性能与多场景实用性的扎实选择。

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