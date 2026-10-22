任天堂 Switch 2 软件破解方案 ns2jb 发布，可修改《马力欧卡丁车 世界》

IT之家 10 月 22 日消息，开发者 pepsipu 今日介绍了一项名为 ns2jb 的任天堂 Switch 2 软件破解方案，称其可在 NS2 最新的 23.0.1 系统固件上运行，且无需硬件改造。

据介绍，该方案能够在系统服务进程中执行原生代码，为运行自制程序、修改游戏及备份存档等功能提供了技术基础。

pepsipu 表示，ns2jb 并非永久性越狱，重启后便需要重新触发。其技术实现涉及 Switch 2 对初代 Switch 游戏的兼容机制，研究人员利用 SmileBASIC 解释器中的 32 位整数溢出漏洞，进一步获得内存读写能力，并突破系统文件服务进程的部分安全限制。

具体而言，该漏洞出现在 SmileBASIC 解释器的数组删除操作中。由于程序未能正确处理 32 位整数溢出，研究人员得以越界读写内存，并以此为基础推进后续漏洞利用。pepsipu 随后通过系统文件服务进程 fs 等组件，进一步实现了在系统服务进程中执行原生代码的能力。

在公布的视频演示中，他修改了 Switch 2 独占游戏《马力欧卡丁车 世界》，成功将三丽鸥角色大耳狗、愤怒的小鸟中的胖红等非原版角色加入游戏。

开发者还透露，这项研究使用了 OpenAI Codex 辅助漏洞分析和利用开发，但整个破解过程耗时约两周；《马力欧卡丁车 世界》的角色修改则在一天内完成。为了自动化测试，研究人员搭建了包含初代 Switch、Switch 2、远程控制设备及自动按键装置的测试系统。

根据其博客公布的信息，运行该方案需要安装 SmileBASIC 4.4.9，准备一台与 Switch 2 处于同一局域网、运行 Node.js 22 或更高版本的电脑，并预留约 20MB 存档空间。

主机重启后，破解载荷会从内存中清除，系统文件服务进程也会恢复原状，因此每次重新启动后都需要再次触发破解。

该方案目前尚未实现完整的内核级控制，也不具备持久化自制固件（CFW）启动能力。所以说，此次进展虽然为 Switch 2 的游戏修改和自制软件开发打开了新的空间，但不能直接等同于已经实现完整的系统破解。

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